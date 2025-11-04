Pouco menos de dois meses passados sobre a estreia da sexta geração, o Renault Clio revela os preços devidamente configurados para toda a gama.

Novo Renault Clio abre encomendas; saiba todos os preços

O compacto "aposta" em novas motorizações híbridas e 100% a gasolina, onde também não falta uma variante bifuel a GPL.

Proposto em três acabamentos distintos. as encomendas abriram esta segunda-feira, com as primeiras entregas a acontecerem no início do próximo ano.

Manter o sucesso

É um dos modelos mais populares de sempre da marca do losango, que nesta sexta geração assume um visual mais audacioso do que nunca.

O Renault Clio abriu esta semana as reservas para as linhas Evolution, Techno e Esprit Alpine, com a entrada na gama a acontecer com o bloco tricilíndrico 1.2 TCe com 115 cv e 190 Nm.

A ele pode ser associado uma caixa de velocidades manual ou a nova transmissão robotizada EDC de dupla embraiagem com seis relações "engatilháveis" nas patilhas no volante.

O destaque vai mesmo para a variante full hybrid E-Tech de 160 cv e 265 Nm, graças à aliança do motor a gasolina de 1.8 litros a dois propulsores eléctricos, à caixa de velocidades "inteligente" multimodo sem embraiagem e à bateria de 1,4 kWh.

Capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 8,3 segundos, tem como trunfos os 89 g/km de emissões de dióxido de carbono e, principalmente, os 3,9 litros/100 km de consumo de carburante.

Mais tarde chegará a variante Eco-G de 120 cv e 200 Nm com dupla carburação a gasolina e GPL suportada pelo mesmo motor 1.2 TCe.

Três linhas à escolha

Três níveis de equipamento compõem o Renault Clio, com o acabamento Evolution que dá entrada à gama a comportar um ecrã central de 10,1 polegadas com replicação do telemóvel.

Dispõe ainda de regulador de velocidade adaptativo, sistema de monitorização da atenção do condutor, travão de estacionamento elétrico com função auto-hold, ar condicionado e sistema de ajuda ao estacionamento traseiro.

Um degrau acima está a linha Techno, destacado pelo sistema multimédia OpenR Link com Google integrado, ar condicionado automático, modos de condução Multi-Sense, câmara de marcha atrás e jantes em liga leve de 16 polegadas.

O topo de gama é assumido pelo Esprit Alpine, com este acabamento a distinguir-se por fora pela grelha em tom azulado com inserções em cinzento nos pára-choques, e pelas jantes diamantadas de 18 polegadas em liga leve.

A bordo pode contar-se com detalhes em Alcantara com acabamentos específicos, pedais em alumínio e carregador do telemóvel por indução.

Os apoios à condução comportam o active driver assist, sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e lateral, alerta de ângulo morto, alerta de obstáculo traseiro e travagem activa de emergência em manobras de marcha atrás.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?