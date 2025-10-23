O "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife foi tomado de assalto pela BYD para quebrar o recorde da volta mais rápida à pista, conquistada em Abril pelo Xiaomi SU7 Ultra com os seus 07:04.957 minutos.

Novo recorde: Yangwang U9 Xtreme é o mais rápido em Nürburgring

Conduzido pelo piloto de testes Moritz Kranz, o Yangwang U9 Xtreme guiado pulverizou o anterior recorde ao demorar apenas 6:59,157 minutos para cumprir os 20,832 quilómetros do traçado.

O feito acontece um mês depois de ter conquistado a marca do hiper desportivo eléctrico mais veloz do planeta, com uns máximos 496,22 km/hora na pista de ensaios alemã de Papenburg.

Um excelente cartão de visita para acompanhar a venda desta série limitada a 30 exemplares, que toma como base a e4-Platform e o sistema inteligente de controlo da carroçaria DiSus-X da versão "convencional" do Yangwang U9.

Além de ser as primeira plataforma mundial de produção em massa com uma arquitectura eléctrica de 1.200 volts, o U9 Xtreme eleva essas tecnologias para aplicações em pista com o body-attitude control.

Este controlo de atitude da carroçaria, numa tradução literal, harmoniza o desempenho da velocidade máxima com os tempos por volta à pista.

A equipar o bólide estão quatro motores de alto desempenho capazes de atingir 30.000 rpm, para uma potência e binário totais de 2.220 kW (3.018 cv) e 1.680 Nm, e uma relação de peso-potência de 0,8 kg/cv.

O sistema de arrefecimento foi totalmente redesenhado para o efeito, somando-se discos de travão carbono-cerâmicos em liga de titânio, e pneus semi-lisos GitiSport e·GTR Pro concebidos em parceria com a Giti.

