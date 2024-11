Há mais um recorde mundial de velocidade para celebrar: o Bugatti W16 Mistral passa a ser o descapotável mais rápido do planeta!

Novo recorde mundial: Bugatti W16 Mistral bate 454 km/h de cabelos ao vento

A marca feita a 9 de Novembro foi conseguida aos 454 km/hora com o tejadilho recolhido mas com o piloto a trocar os "cabelos ao vento" pelo capacete para não correr o risco de ficar sem cabeça com tal ventania.

Com o hiper desportivo nos testes finais antes das primeiras entregas aos milionários proprietários, a construtora de Molsheim aproveitou a oportunidade para "largá-lo" no Automotive Testing Papenburg.

O circuito alemão é em tudo semelhante à pista de Ehra-Lessien onde foram batidos anteriores recordes, com o destaque a ser dados ao 490,484 km/hora alcançados pelo Chiron Super Sport 300+ em 2019.

Equipado com o bloco W16 quadturbo de 8.0 litros, com os seus ferozes 1.600 cv e 1.500 Nm, o hiper descapotável conduzido por Andy Wallace atingiu 453,91 km/hora.

É a própria Bugatti a especificar que este exemplar é o único Mistral World Record Car, a ser entregue por 14 milhões de euros ao cliente que testemunhou a façanha.

O preço é bem superior aos 5 milhões de euros (antes de taxas e impostos) definidos para o bólide, talvez por causa dos retoques a laranja na carroçaria a fazer lembrar os anteriores recordistas de velocidade.

Entre eles estão os Bugatti Veyron Super Sport, Grand Sport Vitesse e Chiron Super Sport 300+, sendo qualquer um deles uma verdadeira obra de arte sobre rodas.

