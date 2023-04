Novo Range Rover Sport SV mostra-se no final de Maio

A data já está escolhida: a 31 de Maio será revelado o sucessor do Range Rover Sport SVR.

A primeira novidade é a queda do "R" desta série mais vitaminada: o novo Range Rover Sport SV será lançado inicialmente com uma versão muito especial.

Essa é, aliás, a segunda novidade já que esta edição limitada apenas poderá ser adquirida por convite.

O SUV, que quer assumir-se como um novo líder em termos de desempenho, irá integrar uma gama de tecnologias inovadoras em estreia mundial no segmento.

Todos os detalhes serão revelados no último dia de Maio mas no vídeo oficial dos testes dinâmicos, poderão já ser apreciados as suas capacidades fora do alcatrão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?