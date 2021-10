Surge com um ano de atraso sobre as bodas de ouro do seu lançamento, em Junho de 1970, mas a espera valeu a pena. O novo Range Rover mantém todos os pergaminhos que fizeram a história deste 'todo o terreno' de luxo.





Novo Range Rover: mais luxuoso e electrificado do que nunca

A evolução desta quinta geração é notável para manter-se na vanguarda dos SUVs de excepção, em direcção à electrificação total da gama.

A construção sobre a plataforma modular MLA-Flex permitiu reduzir o peso, aumentar o conforto e melhorar a dinâmica de condução.

Sendo uma estrutura 50% mais rígida do que a geração que agora substitui, o Range Rover pode agora ter motores mais complexos, potentes e eficientes.

Estética fiel à tradição

O Range Rover é proposto com carroçarias curta e longa, com a primeira a medir 5,05 metros de comprimento e três metros de distância entre eixos.

A segunda variante tem 5,25 metros de comprimentos e 3,20 metros de distância entre eixos, podendo acomodar até sete passageiros.

SE, HSE e Autobiography são os três níveis de equipamento principais, a que se soma o nível First Edition. Baseado no Autobiography, oferece detalhes e acabamentos exclusivos, como a cor Sunset Gold Satin para a carroçaria.





Novo Range Rover: mais luxuoso e electrificado do que nunca

O SUV evoluiu na estética mas não de uma forma tão radical que o diferencie do anterior modelo. É verdade que, ao longe, as diferenças são pouco perceptíveis, principalmente quando visto de perfil.

Na área frontal, as linhas são agora mais suaves e o coeficiente aerodinâmico é agora de 0,30 Cx. A grelha do radiador apresenta uma nova faixa cromada, e os faróis LED nela integrados dão ao conjunto um aspecto muito agradável.

É na traseira que estão as principais mudanças estéticas, com os farolins LED montados na vertical e ligados por uma barra preta horizontal.



Interior simples e pragmático

O novo desenho não impediu a abertura da bagageira em duas partes, como é usual neste modelo. A capacidade de carga na versão curta é de 725 litros mas, com a segunda fila de bancos rebatida, pode chegar aos 1.841 litros.

À semelhança do exterior, o interior do Range Rover continua simples e pragmático, mas com muito luxo.



O volante multifunções com aro em pele bicolor "esconde um painel de instrumentos de 13,7 polegadas totalmente novo, marcado pelos mapas do sistema de navegação.

Ao centro do tabliê está um fino ecrã táctil de infoentretenimento, com 13,1 polegadas, equipado com o sistema Pivi Pro e actualizado automaticamente por via remota.

Para os ocupantes dos bancos traseiros estão dois ecrãs tácteis multimédia de 11,4 polegadas nos encostos de cabeça dos assentos da frente.

Compatível com Apple CarPlay, Android Auto, Spotify e Amazon Alexa, permite a ligação de oito dispositivos por wi-fi.

Como está ser comum em modelos topo de gama, é possível estacionar o SUV por telemóvel com a função Remote Park Assist.

Esta é apenas uma das tecnologias disponíveis, reforçada com o pacote Driver Assist, que inclui programador activo de velocidade com manutenção de faixa, alerta de ângulo morto, monitor de tráfego traseiro e alerta de fadiga do condutor.



As motorizações do novo Range Rover evoluíram nos passos que a marca britânica está a dar em direcção à electrificação, com blocos de 3.0 litros.

Todos os motores estão associado a uma caixa automática ZF de oito relações, com a tracção a ser sempre integral.

A gama a gasolina é composta pelas variantes P360 e P400, e D250, D300 e D350 no campo do diesel, associados à tecnologia mild hybrid de 48 volt.

São ainda propostas duas variantes híbridas plug-in a gasolina com uma bateria de 38,2 kWh para uma autonomia em redor dos 100 quilómetros.



Baptizados como P440e e P510e, dispõem de um bloco de 3.0 litros e seis cilindros em linha aliado a um motor eléctrico de 105 kW.

Na variante mais potente, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 5,6 segundos, com as emissões de dióxido de carbono abaixo das 30 g/km.

Resta apenas uma variante a gasolina, que não é electrificada: o Range Rover P530. A equipá-lo está o novo bloco V8 biturbo de 4.4 litros de 530 cv, concebido em parceria com a BMW.

Para 2024 está prevista a chegada ao mercado de uma variante 100% eléctrica.

Versão Motor Potência Binário 0-100 km/hora P360 Gasolina Mild Hybrid 360 cv 500 Nm 6,3 segundos P400 Gasolina Mild Hybrid 400 cv 550 Nm 5,8 segundos P530 Gasolina 530 cv 750 Nm 4,6 segundos D250 Diesel Mild Hybrid 250 cv 600 Nm 8,3 segundos D300 Diesel Mild Hybrid 300 cv 650 Nm 6,9 segundos D350 Diesel Mild Hybrid 350 cv 700 Nm 6,1 segundos P440e Híbrido Plug-In 440 cv 620 Nm 5,9 segundos P510e Híbrido Plug-In 510 cv 700 Nm 5,6 segundos

Virado para o off-road

Concebido para o fora de estrada, como as anteriores quatro gerações, o novo Range Rover está equipado com a suspensão Dynamic Response Pro.

Os dados do sistema de navegação são usados para "ler" e "interpretar" a estrada, para ajustar as configurações da suspensão e optimizar a absorção das irregularidades do piso.

As rodas traseiras podem virar num ângulo até 7,3 graus em manobras a baixa velocidade, e reduzir o raio de viragem para apenas 11 metros.

Já numa condução mais aventureira fora do alcatrão, assinala-se os elevados graus de inclinação para atacar obstáculos aparentemente intransponíveis.

Com 34,7 graus à frente e 29 graus atrás, a altura ao solo de quase 30 cm permite atravessar charcos e cursos de água até 90 cm de profundidade.



A tracção integral "inteligente" iAWD também ajusta a distribuição de binário nos dois eixos, sendo opcional o sistema de bloqueio do diferencial traseiro.

O sistema Terrain Response 2, por seu lado, permite a selecção de seis modos de condução, com as respectivas mudanças de configuração para enfrentar diferentes tipos de terreno.

O Hill Descent Control ajuda a regular a velocidade em declives acentuados, enquanto o All-Terrain Progress Control actua como um controlador de velocidade em terrenos acidentados.

O novo Range Rover já pode ser encomendado no nosso país, com a entrada na gama a arrancar nos 166.368 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?