Depos de variantes mild hybrid e híbridas plug-in, a Range Rover avança decididamente para a mobilidade sustentável com uma versão totalmente electrificada já no próximo ano.

Novo Range Rover Electric ''igual'' ao V8 já pode ser reservado

E, ao contrário do que poderia pensar-se, não será o Evoque o protagonista dessa (r)evolução mas antes o topo de gama da insígnia, para o qual já abriram as pré-reservas.

É a própria marca a afirmar que terá desempenhos comparáveis às do Range Rover V8 de 530 cv por um preço a rondar os 120 mil euros no mercado britânico.

Capacidades intocadas

Não será propriamente uma surpresa já que, quando a nova geração do Range Rover foi lançada em 2021, a JLR já tinha anunciado que a gama seria complementada mais tarde por uma versão 100% eléctrica.

Esta semana a aposta ganhou forma num pequeno vídeo de apresentação, embora nenhuma imagem tenha sido avançada sobre os testes que os protótipos estão a concretizar nas regiões mais agrestes do planeta.

Em termos visuais, as poucas fotografias reveladas não mostram grandes diferenças em relação aos seus "irmãos".

A insígnia afirma que o SUV será capaz de atravessar cursos de água com profundidades até 850 mm, mantendo um conforto excepcional a bordo ao suportar temperaturas de -40°C a +50°C.

Será também o Range Rover mais "silencioso" de sempre, graças não só ao novo motor eléctrico mas também à afinação específica do sistema de cancelamento de ruído activo.

Outras informações técnicas indicam que esta variante baseia-se na mesma plataforma MLA em que é construída a gama híbrida plug-in actual mas com um novo piso para acomodar a bateria.

Anunciada está uma arquitectura eléctrica de 800 volts, o que faz supor carregamentos rápidos superiores a 200 kW em corrente contínua.

A estreia do novo Range Rover Electric acontece no próximo ano, sem a JLR avançar com uma data precisa, nem quando ele chegará aos concessionários europeus.

