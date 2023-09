Novo Porsche Panamera ainda mais E-Hybrid com bateria até 100 km

A estreia mundial do Panamera está marcada para 24 de Novembro no Dubai mas a Porsche já revelou alguns pormenores da nova geração do desportivo.

O desportivo está actualmente em Barcelona a realizar os testes finais, depois de já ter "passeado" pela Ásia, Estados Unidos, Escandinávia e África do Sul.

A gama irá integrar quatro variantes híbridas plug-in com uma nova transmissão automática PDK, e alinhadas com um novo e mais potente propulsor eléctrico.

"É a nossa resposta à enorme procura dos nossos clientes", explica o director de produto Thomas Friemuth.

"Em alguns países, a proporção dos Panamera E-Hybrid é de quase 100%" face aos seus equivalentes na gama actual.

Mais quilómetros em "eléctrico"

Friemuth acrescentou que a Porsche está a aumentar o desempenho eléctrico do Panamera em todos os modelos E-Hybrid.

A aposta passa pela dinâmica de condução, assim como pela velocidade de carregamento da bateria, que passou para 25,9 kWh de capacidade.

Com uma autonomia que verá rondar os 100 quilómetros, o responsável assegura uma condução eléctrica superior em 70% do que a geração anterior.

A somar à revisão dos motores e à nova transmissão PDK, o desportivo estreia um chassis opcional topo de gama com controlo activo de amortecimento.

"Com este chassis activo, estamos a estabelecer novos padrões: pudemos sentir isso a cada metro dos nossos ensaios", destaca Friemuth.

"Muito confortável sobre os paralelos do porto de Barcelona e altamente ágil e dinâmico e ágil nas estradas sinuosas" em redor da cidade.

Recorde-se que o actual Panamera equipa um chassis semi-activo de série com novos amortecedores de duas válvulas.

Aqueles elementos regulam, de forma independente, as fases de compressão e de recuperação, aumentando os níveis de conforto e de desempenho.

O Icons of Porsche Festival, no Dubai, será o palco para a apresentação mundial da terceira geração do Panamera a 24 de Novembro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?