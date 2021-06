Desconhece-se ainda qual é a potência e o binário debitados pelo bloco V8 de 4.0 litros mas já se sabe que é rápido, muito rápido mesmo!





Novo Porsche Cayenne 'pulveriza' recorde de Nürburgring

O novo Porsche Cayenne "despedaçou" na segunda-feira o recorde da volta mais rápida aos 20,832 quilómetros da Nordschleife de Nürburgring.

O tempo registado? Uns fantásticos 7m38s925, concretizado por Lars Kern, piloto de testes da insígnia germânica.

Foram menos quatro segundos do que o conseguido há dois anos pelo Audi RS Q8, anterior detentor da melhor marca para um SUV no "inferno verde" alemão.

A Porsche não revelou a motorização que apenas irá equipar a variante coupé, mas já tinha avançado que tem por base o Cayenne Turbo Coupé.

Significa então que o V8 biturbo de 4.0 litros será ainda mais desenvolto, podendo bater nos 640 cv de potência e 850 Nm de binário.

"Logo nos primeiros metros da Nordschleife, somos tentados a virar-nos para ter certeza de que estamos realmente sentados num carro espaçoso", explica Lars Kern.

"A elevada precisão da direção e a estabilidade do eixo traseiro deram-me muita confiança na secção de Hatzenbach", continua o piloto de testes, que está a colaborar no desenvolvimento do super SUV.





Apenas duas alterações foram feitas no novo recordista em relação ao modelo de série, e ambas relacionadas com os padrões de segurança exigidos para o piloto: um banco de competição e uma célula de protecção no habitáculo.

Os pneus usados foram os Pirelli P Zero Corsas de 22 polegadas, especialmente desenvolvidos para equiparem de série o novo Cayenne.

Para este desempenho superior, os engenheiros da Porsche apontaram à reconfiguração do sistema de controlo dinâmico do chassis PDCC, para uma condução mais orientada para a performance.

"O PDCC mantém sempre a carroçaria nivelada e equilibrada, mesmo em curvas mais apertadas", confirma Lars Kern. "Em relação ao Cayenne Turbo Coupé, os aros dianteiros são agora meia polegada mais largos".





Também a curvatura negativa foi aumentada em 0,45 graus, "para dar uma área de contacto maior aos pneus especialmente desenvolvidos para este modelo".

A reflectir a sua maior agressividade, a nova variante do Porsche Cayenne Coupé irá também ganhar um novo sistema de escape em titânio.

E está previsto um kit aerodinâmico que compreende um novo pára-choques à frente, uma asa atrás com novos elementos laterais, e um difusor traseiro mais pronunciado.

