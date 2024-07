Novo Porsche 911 GTS é Cuarenta Edition só para Portugal e Espanha

Lançado que está o novíssimo Porsche 911 com o inédito sistema motriz T-Hybrid, foi criada uma série única que apenas poderá ser adquirida em Portugal e Espanha.

Limitado a 40 exemplares, o 911 Carrera GTS Cuarenta Edition apresenta-se com uma combinação única de cores e acabamentos, bem como logótipos exclusivos inspirados na história e cultura ibérica.

Na concepção deste modelo especial, que assinala os 40 anos da presença da marca em ambos os países, estiveram especialistas da Porsche Ibérica, da Style Porsche e da equipa Sonderwunsch.

Cultura ibérica em foco

A ideia original foi criar o 911 que um cliente português ou espanhol encomendaria em 1984 com as devidas personalizações, de acordo com os colegas da subsidiária para ambos os países.

"Em Sonderwunsch, aprendemos muito sobre a cultura e tradição ibérica, bem como anedotas do período da fundação da Porsche Ibérica na década de 1980".

Quem o explica é Alexander Fabig, vice-presidente da divisão de personalização e de clássicos da marca, apontando o cuidado tido na concretização deste projecto.

A relação com ambos os países começa logo na pintura Quercusverde, que releva o tom das folhas das azinheiras, carvalhos e sobreiros que povoam ambos os países.



A realçar o tom esverdeado estão as jantes em liga leve RS Spyder pintadas em preto acetinado e prateado polido, com o centro da roda a comportar o símbolo da Porsche.

Os estofos e revestimentos em pele habitáculo combinam os tons Truffle Brown e Cohiba Brown, contrastados pelo verde axadrezado dos bancos.

A finalizar esta produção está a árvore Quercus como logótipo do aniversário, pintada à mão e colocada na grelha traseira do coupé, assim como outros símbolos que destacam a singularidade do super desportivo.

541 cv em modo híbrido

O sistema motriz que alimenta este Porsche 911 GTS totalmente híbrido apoia-se num motor bóxer de 3.6 litros e seis cilindros sobrealimentado por um turbocompressor eléctrico para obter 485 cv e 570 Nm.



Soma-se um segundo propulsor eléctrico de 40 kW (54 cv com "picos" de 64 cv durante dez segundos) e 150 Nm, alojado dentro da caixa automática PDK de dupla embraiagem com oito relações.

A "combinação" híbrida passa 541 cv e 610 Nm às rodas traseiras para levá-lo dos zero aos 100 km/hora em três segundos, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 312 km/hora.

Claro que uma série especial como esta Cuarenta Edition não está ao alcance do comum dos mortais. Com um preço de partida de 295 mil euros, os primeiros exemplares chegam já neste Outono.

