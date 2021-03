Para quem gosta de réplicas de modelos que marcaram a história do automóvel, a Playmobil lançou este ano um exemplar que plasma a Volkswagen T1 Camping Bus na perfeição.





Novo Playmobil: uma réplica perfeita da VW T1 Camping Bus

E, à semelhança da versão real lançada em 1962, o "brinquedo" com 250 mm de comprimento por 110 mm de largura e 130 mm de altura possui detalhes característicos.

Destaca-se, de imediato, a frente iconográfica em forma de V, que separa a cor vermelha do branco, adornada pelo enorme símbolo da Volkswagen.

O tejadilho mantém-se arredondado com a pequena asa superior dianteira sobre o pára-brisas dividido em dois e sem esquecer a grade para as bagagens.

Para ver a autenticidade do interior, basta retirar a secção do tejadilho removível e apreciar a mesa desdobrável com dois bancos, assim como o lava-loiças e o frigorífico.

Os bancos, no típico padrão em xadrez dos anos 60, podem ser convertidos numa zona de estar para duas pessoas.

As portas laterais, que também podem ser abertas, incluem uma prateleira para alimentos, enquanto a outra, com dobradiças, esconde o espelho.

O conjunto compreende, para além da carrinha, dois bonecos e todos os elementos decorativos que podem ser desmontados e montados vezes sem conta.

A Volkswagen T1 Camping Bus custa 49,99 euros e pode já ser encomendada no nosso país através do portal da Playmobil.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?