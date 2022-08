Novo Peugeot 408 ao vivo dentro da bolha

Já se conheciam as formas do novo Peugeot 408 mas o SUV coupé ainda não tinha sido oficialmente revelado ao público.

Nada melhor, por isso, do que apresentá-lo dentro de uma bolha transparente suspensa no pátio do Museu Louvre-Lens, a 200 quilómetros de Paris.

The Sphere é o nome dado ao globo que permite ver o Peugeot 408 de todos os ângulos de uma maneira inédita.

Invulgar e disruptivo, este SUV com um visual fastback corta com a estética tradicional dos seus rivais mais directos.

O modelo será proposto com duas variantes híbridas plug-in e uma apenas a gasolina, contando mais tarde com uma versão 100% eléctrica.

A chegada aos concessionários europeus está prevista para o início do próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?