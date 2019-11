Novo Papamóvel é um… Dacia Duster!

O Grupo Renault ofereceu um Dacia Duster 4X4 a Sua Santidade o Papa Francisco. Este modelo, entregue esta quarta-feira no Vaticano, é branco e conta com interiores beges.

Este Duster foi especialmente adaptado às necessidades de mobilidade do Papa Francisco pelo Departamento de Protótipos e Necessidades Especiais da Dacia, em cooperação com o transformador Romturingia.

Esta versão tem lugar para cinco ocupantes, sendo que um dos lugares traseiros é especialmente confortável. Outras diferenças passam pelo grande tecto panorâmico, por uma superestrutura amovível de vidro, elementos de suporte adicionais e uma altura ao solo 30 mm inferior ao de um Duster convencional.

"Com este presente a Sua Santidade, o Grupo Renault renova o seu forte e contínuo cometimento de colocar o Homem no topo das suas prioridades", afirmou Xavier Martinet, Director Geral do Grupo Renault Itália.







Papamóvel: a evolução ao longo dos anos