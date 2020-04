Novo Opel Mokka replica linhas do ‘concept’ Opel GT X

"O novo Opel Mokka será um dos carros mais emocionantes da nossa longa história". As palavras são de Michael Lohscheller, presidente do construtor alemão, em entrevista à Autonews Europe.

O novo ‘crossover’, que terá uma versão eléctrica a acompanhar as variantes equipadas com motores térmicos, irá entrar em produção no Outono, com as primeiras entregas previstas para o início de 2021.

Na base do desenho do Mokka esteve o Opel GT X, revelado em 2018, nomeadamente, na concepção da linha central do capô e da área frontal, que deverá ser mais quadrada.

"Desintoxicada" é como a marca descreve a linguagem estilística imprimida ao SUV, com Michael Lohscheller a explicar que terá "um interior totalmente digitalizado" sem adiantar mais pormenores.

Certo é que a variante eléctrica, que deverá apresentar o sufixo "e", deverá ser equipado com a mesma motorização do Opel Corsa-e e dos Peugeot e-208 e e-2008.

Significa isso que terá um motor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, associado a uma bateria de 50 kWh para uma autonomia de 330 quilómetros segundo a norma WLTP.

O Opel Mokka será previsivelmente vendido ao lado do Crossland X, complementando a oferta da marca no segmento dos utilitários desportivos.