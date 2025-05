Novo Opel Frontera já tem tenda para gozar os grandes espaços

São cada vez mais as construtoras automóveis a proporem soluções originais para quem gosta de gozar os espaços abertos em pleno, bem longe do bulício da cidade.

A marca do relâmpago é o exemplo mais recente ao avançar com uma "casa" própria para montar em cima do novo Opel Frontera, capaz de suportar uma carga estacionária até 240 quilos

A tenda Thule Foothill reforça a versatilidade do crossover, seja ele eléctrico ou micro híbrido, ao acomodar dois adultos com um mínimo de conforto, com a rede mosquiteira a deixar os incómodos insectos do lado de fora.

O tecido é respirável para reduzir a possível acumulação de condensação e tornar a estadia na tenda mais confortável, mesmo quando o tempo está mais húmido.

O acessório de campismo "pintado" em verde agave, com 2,13 metros de comprimento por 1,19 de largura, tem apenas 61 cm de largura quando desmontada, deixando espaço para acomodar equipamentos como bicicletas ou pranchas de surf.

A tenda Thule Foothill, combinada com uma escada de alumínio, é proposta por 2873 euros, somando-se mais 305 euros para as barras do tejadilho do Opel Frontera.

