Está revelada a sexta geração do Opel Astra, um dos modelos mais importantes na oferta da marca germânica nos últimos 30 anos.





Novo Opel Astra: visual atrevido e estreia na electrificação

O novo compacto, que chega ao mercado no início do próximo ano, tem a grande responsabilidade de seduzir um público-alvo sedento de modernidade

Mais conforto e segurança a bordo, e motorizações eficientes com a estreia de dois híbridos plug-in cumprem essas exigências.

Estética afirmativa

Construído sobre a mesma plataforma EMP2 do Peugeot 308, o "rosto" do novo Astra assume o ar de família estreada no Mokka.

As dimensões são em tudo semelhantes ao modelo que agora substitui. Com 4.374 mm de comprimento, é apenas 4 mm comprido, com a distância entre eixos a crescer 13 mm, para cotar-se nos 2.675 mm.

Contudo, os seus 1.860 mm de largura (+51 mm) dão-lhe uma postura mais afirmativa, sendo mesmo mais largo do que o Peugeot 308, com a altura a fixar-se nos 1.470 mm (-15 mm).

A optimização do espaço a bordo permitiu aumentar a capacidade da bagageira para os 422 litros em relação aos 370 litros do modelo anterior.

Com um visual bem mais atrevido e musculado, reflectido pelas arestas vivas da carroçaria, a área frontal é marcada pelo painel Vizor.



Nele fundem-se os faróis Intelli-Lux Pixel Light com 168 elementos LED herdados do Opel Insígnia. E os pequenos faróis de nevoeiro estão perfeitamente integrados no pára-choques.

Visto de perfil, destacam-se os pilares e o tejadilho em preto, com o pilar C a manter a cor da carroçaria.

Os farolins, estreitos e angulares, parecem mais elegantes do que nunca, com a porta da bagageira a exibir o símbolo da marca e as letras do modelo.

Digitalização a bordo

Como seria de esperar, o interior do Opel Astra sofreu uma verdadeira revolução ao integrar o Pure Panel totalmente digital.



O painel central forma um todo com os dois ecrãs de dez polegadas, com os mostradores digitais localizados atrás do novo volante multifunções.

O ecrã de infoentretenimento, virado ligeiramente para o condutor, incorpora os "últimos" botões físicos a bordo para controlar o sistema de ar condicionado.

De série está a conectividade sem fios de telemóveis compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto.

Os bancos ergonómicos AGR estão particularmente bem projectados, podendo ser estofados com uma mistura de pele e Alcantara.



O condutor é apoiado por sistemas de apoio de última geração que vão desde o visor head-up até ao sistema semi-autónomo de assistência Intelli-Drive, e à câmara Intelli-Vision de 360 graus.

Híbrido plug-in em estreia

O novo Opel Astra entra no mundo da electrificação sem abandonar os motores térmicos. No campo do híbrido plug-in serão propostas duas variantes, com a mais potente a chegar aos 225 cv de potência.

A combinação será feita com um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros, de 150 ou 180 cv, com 250 Nm de binário.

A ambos estará associado um motor eléctrico de 110 cv e 320 Nm, alimentado por uma bateria de 12,4 kWh, para potências combinadas de 180 ou 225 cv.



A acompanhar estas motorizações estará uma caixa automática electrificada de oito relações.



A autonomia 100% eléctrica deverá chegar aos 60 quilómetros e os consumos combinados a cotarem-se nos dois litros por cada 100 quilómetros.

No que aos motores puramente térmicos diz respeito, a oferta é constituída pelo propulsor a gasolina de 1.2 litros e três cilindros, com 110 e 130 cv. Para o diesel é avançado o bloco de 1.5 litros e quatro cilindros, com 130 cv de potência.

Ambas as motorizações a combustão serão alinhadas de série com uma caixa manual de seis velocidades. Em opção, nos motores mais potentes, é proposta uma transmissão automática de oito velocidades.

Sem revelar ainda os preços para cada versão, a Opel irá abrir as encomendas para o novo Astra no Outono. A entrega das primeiras unidades está prevista para o início do próximo ano.

