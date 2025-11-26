Novo Opel Astra ''rouba'' painel Vizor ao Corsa GSE Vision Gran Turismo

É o primeiro "assalto" que o futuro Opel Astra assinala sob a forma de maquete: o painel Vizor e respectiva assinatura luminosa foram "roubados" ao protótipo Corsa GSE Vision Gran Turismo.
Em estreia neste modelo está a iluminação do símbolo da marca do relâmpago mas sem distrair demasiado o olhar para os contornos nítidos e precisos que decoram toda a área frontal.
O mesmo não se poderá dizer da traseira, que segue os mesmos passos do antecessor embora se esperem alguns arranjos de pormenor, e no lançamento de jantes com novos desenhos.
Sem surpresa, a insígnia alemã promete um hatchback e uma Sports Tourer mais elegantes e atraentes do que nunca, reforçados por tecnologias inovadoras que só serão conhecidas nas próximas semanas.
O mesmo acontece com as motorizações, que deverão manter-se como micro híbridas e eléctricas, ficando por saber se continuarão no catálogo as opções híbridas plug-in e puramente a combustão.
