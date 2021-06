Segue a ritmo acelerado o desenvolvimento da 11.ª geração do Opel Astra, com os testes finais a entrarem na recta final.





Novo Opel Astra entra na fase final de testes e mostra formas

Com estreia marcada para as próximas semanas, o modelo está ainda sobre forte camuflagem mas já se podem distinguir as suas formas finais.

Na Lapónia sueca, vem junto ao Círculo Polar Árctico, e com temperaturas de -30° C, os protótipos foram sujeitos a uma maratona de testes.

Os especialistas no desenvolvimento do chassis cumpriram vários percursos nas superfícies escorregadias de pistas especialmente preparadas para o efeito.

Em causa esteve a optimização dos sistemas de controlo electrónico de estabilidade, tracção e travagem.

Técnicos dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado também monitorizaram a rejeição de calor do motor e o fluxo do líquido de refrigeração, bem como o aquecimento do habitáculo.

N a variante híbrida plug-in, foram verificados os tempos de aquecimento da bateria de iões de lítio, e o seu desempenho em condução eléctrica a baixas temperaturas.

Seguiram-se mais provas no centro de testes de Dudenhofen, na Alemanha, para validar os sistemas e soluções electrónicos de apoio à condução que irão equipar o Opel Astra.

Na longa recta e na oval da pista de testes, foi testado o comportamento dinâmico do Astra a velocidades bem acima dos 140 km/hora, e a sua estabilidade a travagens fortes e repentinas.

As mais recentes validações aconteceram, neste mês de Junho, em estradas públicas junto a Rüsselsheim, quartel-general do construtor alemão onde será fabricado o modelo.

Os testes finais de compatibilidade electro-magnética foram concretizados no laboratório da sede, para verificar a sua imunidade àquelas emissões.

