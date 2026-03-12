Novo nome: Volkswagen ID.3 evolui para Neo com mais tecnologias

Já há nome para o renovado Volkswagen ID.3 que irá estrear em meados de Abril… e até já há imagens em maquete! O compacto urbano acrescenta Neo à sua nomenclatura e reforça as tecnologias de condução com novas funções.

Graças à mais recente geração de software, irá contar com um Travel Assist mais evoluído que também é capaz de detetar as luzes dos semáforos, e com o One Pedal para recuperar energia até o "eléctrico" parar por completo.

Os ID.4 , ID.5 e ID.7 são os primeiros modelos a exibir essas soluções tecnológicas, assim como o novo sistema Innovision para o infoentretenimento.

Inovações em toda a linha ID

O software e o hardware agora anunciados foram projectados para responder às novas (e futuras!) regulamentações internacionais, como a norma europeia Euro 7 respeitante às emissões poluentes.

O mesmo acontece com a norma californiana ZEV3, relativa a veículos com emissões zero, e com a directiva GSR2 (Regulamento Geral de Segurança 2) da União Europeia, para reforçar a segurança rodoviária.

Os novos compactos a electrões que a insígnia germânica irá lançar em breve – ID. Polo, ID. Polo GTI e ID. Cross – também irão equipar aquelas inovações.

Novidade é também toda a gama ID. assumir a função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos até 3,6 kW.

Innovision para o infoentretenimento

O sistema de infoentretenimento Innovision que irá equipar toda a linha ID. irá contar com uma nova "loja" de aplicações, permitindo que funções e serviços sejam activados ou ampliados por via digital como se fosse um telemóvel.

Opcional será a chave digital que permite o acesso ao veículo através dum dispositivo móvel como um smartphone ou um smartwatch, mas sem que seja necessário uma aplicação específica.

E depois é a integração em todos os futuros modelos desta gama eléctrica de botões físicos no volante para facilitar a operação intuitiva das funções mais comuns do carro.

A "cereja em cima do bolo" fica para o fim ao estilo duma sobremesa: o acabamento Pure que dá entrada às gamas ID.4 e ID.5 passa a equipar o novo propulsor APP 350 de 140 kW (190 cv) e 350 Nm com um menor consumo de energia.

A nova bateria LFP de 58 kWh líquidos que acompanha essa evolução motriz irá permitir até 40 quilómetros suplementares, o que permitirá ao ID.4, em específico, alargar a autonomia até aos 450 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?