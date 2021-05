O Nissan Qashqai vai já na terceira geração, com as mais de 56 mil unidades vendidas no nosso país a confirmarem o sucesso do SUV desde o seu lançamento em 2007.





Novo Nissan Qashqai: saiba os preços para o nosso país

Os princípios que orientaram a sua concepção mantêm as formas elegantes, o habitáculo espaçoso e motorizações eficientes.

Graças à nova plataforma CMF-C do grupo Alliance, o novo Qashqai eleva a fasquia no segmento dos crossovers com mais inovação e tecnologia.

A estrutura da gama comporta cinco níveis de equipamento – Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna e Tekna+ –, com os preços de cada versão a variarem entre os 29 mil e os 43 mil euros.

Oito pacotes opcionais de equipamento permitem a personalização do modelo de acordo com as necessidades e preferências de cada condutor.

Linhas incisivas

Embora o ADN Qashqai se mantenha na nova geração, o SUV reflecte agora linhas mais esguias e modernas, ganhando uma aparência ainda mais robusta.

A postura da carroçaria é agora mais determinada, pela introdução de linhas de ombro proeminentes, a que se somam as novas jantes em liga leve de 20 polegadas.





A distância entre eixos aumentou 20 mm, para 2.666 mm, e o comprimento total cresceu 35 mm, para 4.425 mm. A altura é agora de 1.635 mm (+ 25 mm) e a largura de 1.838 mm (+ 32 mm).

À frente, exibe a típica grelha cromada V-Motion da Nissan, mas aumentada e com frisos secundários em cromado acetinado.

Os faróis LED e as luzes diurnas de presença reforçam a típica assinatura boomerang da marca japonesa.

Visto de perfil, é realçado o porte atlético do SUV, com uma única linha a percorrê-lo desde a dianteira à traseira, transmitindo uma sensação de dinamismo.





Mais espaço a bordo

O novo Nissan Qashqai mantém uma visibilidade dianteira, lateral e traseira de elevado nível, devido ao maior ângulo de abertura do pára-brisas e ao pilar dianteiro mais fino.

Os espelhos laterais instalados na porta em vez de no pilar A também permitiu reduzir as zonas de visibilidade oculta.

A maior distância entre eixos permitiu aos ocupantes dos bancos traseiros ganharem 608 mm (+ 28 mm) para os joelhos, e uma maior distância entre o condutor e o passageiro dianteiro.

A porta eléctrica mãos-livres simplificou o acesso à bagageira, com a sua capacidade a aumentar até 504 litros.

São mais 50 litros em comparação com o modelo da geração anterior, em parte conseguido com a descida em 20mm do piso de carga devido à melhor geometria da suspensão traseira.





Motores electrificados

À semelhança do que acontece com os seus principais rivais, o SUV abandona por completo o diesel. A substituí-lo está o motor turbo mild-hybrid a gasolina 1.3 DiG-T de quatro cilindros, que é também a estreia do novo sistema híbrido ePower na Europa.

São propostas variantes com 140 cv e 240 Nm, e 158 cv e 270 Nm, alinhados com uma transmissão manual de seis velocidades, ou com a nova caixa de velocidades Xtronic para a versão mais potente.

As velocidades máximas variam entre os 196 e 199 km/hora, e as acelerações de zero a 100 km/hora situam-se entre 10,2 e 9,2 segundos.

Os consumos combinados, segundo o ciclo WLTP, situam-se entre 6,5 e 6,6 litros por cada centena de quilómetros.





A transmissão às rodas dianteiras está disponível em ambas as variantes enquanto a 4WD, que chegará mais tarde, apenas estará disponível em modelos Xtronic de 158CV.

O novo sistema de controlo às quatro rodas e a selecção dos modos de condução – Standard, Eco, Sport, Snow e Off-Road – é intuitivo e inteligente.

Em caso de qualquer deslizamento das rodas, o tempo de acção do sistema 4WD foi reduzido para cerca de 0,2 segundos.

A nova plataforma CMF-C permitiu actualizar à frente a suspensão MacPherson, sendo a traseira por eixo de torção nos modelos com tracção dianteira e com jantes até 19 polegadas.

As versões com jantes de 20 polegadas e tracção às quatro rodas estarão equipadas com um sistema multi-link atrás. A direcção assistida também foi melhorada, para melhor resposta e sensibilidade na zona central do curso.

ProPilot evoluído

O novo Nissan Qashqai está equipado com a nova geração da assistência ao condutor ProPILOT, disponível com Navi-Link apenas na variante com transmissão Xtronic.





O sistema combina o cruise control activo e a manutenção de faixa numa única função, mantendo a velocidade e a distância com a viatura à sua frente.

Também actua na direcção e mantém-no centrado na faixa em que está a circular na auto-estrada, considerando os dados da leitura de sinais de trânsito para alterar a velocidade.

O ProPILOT com Navi-link dispõe ainda de alertas de ângulo morto, de protecção lateral e de detecção atrás de objecto em movimento.

A segurança adicional decorre do alerta inteligente de anti-colisão frontal da Nissan com função preditiva, que acciona de emergência para reduzir a probabilidade de acidente.

O novo Nissan Qashqai está já disponível nos concessionários nacionais, com os preços a variarem entre os 29 mil e os 43 mil euros segundo a versão.

