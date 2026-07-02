 Pesquisa
Novos Modelos

Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama

19:44 - 02-07-2026
 
 
Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama
Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gamaNovo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama
Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama

São altas as expectativas em redor do novo Nissan Leaf ou não fosse esta terceira geração um verdadeiro renascimento eléctrico, apoiado num visual apelativo por fora e por dentro, sem esquecer as tecnologias mais evoluídas do momento.

Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama

Construído sobre a mesma plataforma CMF-EV do SUV Ariya, a berlina agora reconvertida num crossover tem nos consumos eléctrico e na larga autonomia dois dos seus principais trunfos face à concorrência mais directa.

Abertas que foram as pré-reservas nacionais há pouco mais dum mês, a insígnia nipónica "lançou" oficialmente o compacto em Lisboa esta quarta-feira, já com os preços definidos para todas as versões da gama.

Elegância e conforto

Pouco ou nada liga o novíssimo Nissan Leaf aos seus antecessores, como se percebe nas formas elegantes e muito aerodinâmicas com que se apresenta ao olhar.

Com os seus 4,35 metros de comprimento e 2,69 metros a separar os dois eixos, o "eléctrico" mantém-se compacto na cidade sem perder o espírito de carro de família que a autonomia alargada lhe confere para viagens de longo curso.

O arranjo muito luminoso do habitáculo, graças ao tejadilho panorâmico com regulação opacificante, exalta um ambiente minimalista que não chega ao extremo de eliminar os comandos físicos e hápticos para as funções mais comuns.

O posto de condução recorda vagamente as opções que se encontram no Nissan Ariya, com o painel digital a unir os visores de 14,3 polegadas da instrumentação e do infoentretenimento com assistente vocal e serviços Google integrados.

Soluções avançadas reforçam a segurança e o prazer ao volante, ao incluírem sistemas de apoio ao condutor, como o cruise control "inteligente" e a assistência à manutenção na faixa de rodagem, sem esquecer a melhor conectividade a bordo.

Autonomia supera 600 km

Bem distinto do antecessor, esta terceira geração tem à escolha duas baterias, com a de 52 kWh que alimenta o propulsor de 130 kW (177 cv) e 345 Nm a "prometer" até 450 quilómetros, sendo recarregável a 105 kW DC.

Já a de 75 kWh, que suporta o bloco de 160 kW (218 cv) e 355 Nm, alarga a distância até uns máximos 622 quilómetros, com o recarregamento a 150 kW DC a permitir ganhar mais 417 quilómetros em cerca de 30 minutos.

O sistema de propulsão eléctrico assume uma estrutura "3 em 1", integrando motor, inversor e redutor numa única unidade, para reduzir o peso e o tamanho, melhorar a eficiência energética e elevar a dinâmica de condução.

O resultado final é um consumo energético em redor dos 13,7 a 13,8 kWh/100 km, permitindo fazer menos paragens para os necessários recarregamentos.

O novo Nissan Leaf já pode ser reservado por um preço de partida de 39.900 euros, tendo como oferta três anos de manutenção gratuita.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço
Engage 130 kW (177 cv) / 345 Nm 52 kWh Até 450 km Desde 39.900 €
Advance 130 kW (177 cv) / 345 Nm 52 kWh Até 450 km Desde 45.700 €
Engage 160 kW (218 cv) / 355 Nm 75 kWh Até 622 km Desde 43.300 €
Advance 160 kW (218 cv) / 355 Nm 75 kWh Até 622 km Desde 45.100 €
Evolve 160 kW (218 cv) / 355 Nm 75 kWh Até 622 km Desde 51.600 €

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

NissanNissan Leafcrossovereléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Cuidado para não partir: Bugatti Mistral 'Blanc Éternel' transfigura-se em porcelana

Cuidado para não partir: Bugatti Mistral 'Blanc Éternel' transfigura-se em porcelana

Alpine A110 Future mostra-se antes da estreia em Goodwood

Alpine A110 Future mostra-se antes da estreia em Goodwood

Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama

Novo Nissan Leaf à reconquista eléctrica; todos os preços da gama

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.