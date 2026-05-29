A apresentação nacional só acontece no início de Julho mas as pré-reservas para o novíssimo Nissan Leaf já estão abertas com um preço de partida de 29.990 euros + IVA para profissionais, ou 36.890 euros para a compra particular com IVA incluído.

Novo Nissan Leaf com pré-reservas abertas; saiba quanto custa

Bem distinto do antecessor, esta terceira geração tem à escolha duas baterias, com a de 52 kWh que alimenta o propulsor de 130 kW (177 cv) e 345 Nm a "prometer" até 445 quilómetros eléctricos, sendo recarregável a 105 kW DC.

Já a de 75 kWh, que suporta o bloco de 160 kW (218 cv) e 355 Nm, alarga a distância até uns máximos 622 quilómetros, com o recarregamento a 150 kW DC a permitir ganhar mais 417 quilómetros em cerca de 30 minutos.

O sistema de propulsão eléctrico assume uma estrutura "3 em 1", integrando motor, inversor e redutor numa única unidade, para reduzir o peso e o tamanho, melhorar a eficiência energética e elevar a dinâmica de condução.

Soluções avançadas reforçam a segurança e o prazer ao volante, ao incluírem sistemas de apoio ao condutor, como o cruise control "inteligente" e a assistência à manutenção na faixa de rodagem, sem esquecer a conectividade melhorada a bordo.

O preço de partida de 36.890 euros para particulares refere-se ao acabamento Engage com a bateria de menor capacidade, tendo como oferta três anos de manutenção incluída até ao último dia de Julho.

Texto: P.R.S.

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