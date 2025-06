Já se percebeu que vão sair a conta-gotas todas as informações que respeitam à terceira geração do Nissan Leaf: o primeiro "episódio" revelado esta quinta-feira respeita à capacidade de carregamento da bateria mas, mais importante, à sua autonomia.

Novo Nissan Leaf ainda mais aerodinâmico revela autonomia

Na sua base está a plataforma AmpR Medium do grupo Renault em que são montados os Mégane e Scénic E-Tech Electric, bem como o Nissan Ariya.

Mesmo sem avançar com as capacidades dos acumuladores, a marca nipónica sempre "promete" autonomias entre 300 a 500 quilómetros, demorando 14 minutos numa estação de carregamento rápido plug & charge para conseguir mais 250 quilómetros.

A realçar o crossover está ainda uma aerodinâmica cuidada graças a uma silhueta fastback, com os puxadores das portas nivelados com a carroçaria, a entrada de ar activa à frente, as jantes optimizadas e o fundo plano para um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,25.

Para o Japão e América do Norte esse valor sobe ao Cx 0,26 devido ao desenho diferenciados das portas e retrovisores mas, mesmo assim, é uma melhoria assinalável face ao Cx 0,28 da geração anterior.

Opcional será o tejadilho panorâmico opacificante, ficando por aqui as primeiras novidades do Nissan Leaf, que continua a "esconder" a traseira dos olhares indiscretos, mas que deverá ser revelada antes da estreia oficial marcada para este Junho

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?