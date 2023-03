Novo Mitsubishi Outlander para a Europa: híbrido 'plug-in' chega em 2024

As dúvidas estão desfeitas: o Outlander da Mitsubishi vai ser distribuído na Europa, com o lançamento a fazer-se em 2024 na versão PHEV.

O SUV 'todo o terreno' irá equipar a segunda geração do sistema híbrido plug-in de base eléctrica da Mitsubishi Motors.

Detalhes sobre a motorização são escassas mas é realçada a tracção integral dada pelo motor duplo, e o sistema Super-All Wheel Control nascido nos ralis.

O lançamento tira partido das bases criadas com a introdução da nova geração do ASX, e com a chegada do novo Colt para este Outono.

O Mitsubishi Outlander PHEV irá comportar o legado do pioneiro SUV híbrido plug-in original.

O sucesso está bem patente nas mais de 500 mil unidades vendidas no mercado europeu após o seu lançamento em 2013.

A quarta geração deste SUV familiar, alvo de desenvolvimentos específicos para a Europa, permitirá à marca estar presente nos principais segmentos electrificados.

"O lançamento do Outlander PHEV reafirma o nosso empenho no Velho Continente, permitindo-nos estar de regresso ao segmento D-SUV", sublinha Frank Krol, director executivo da Mitsubishi Motors Europe.

Visual sólido

O exterior do novo Mitsubishi Outlander PHEV expressa a linguagem estilística do construtor.

A sua solidez está bem presente nos flancos com o conhecido Dynamic Shield frontal e o desenho Hexaguard Horizon na traseira.

O desenho do habitáculo teve em atenção a qualidade dos materiais para um ambiente sofisticado a bordo.

O SUV irá também incluir as mais recentes tecnologias de apoio à condução, assim como de infoentretenimento para elevar a segurança e a comodidade.

Lançado originalmente em Outubro de 2021, e a fazer fé no modelo que já circula fora da Europa, terá 4,71 metros de comprimento e capacidade até sete pessoas.

A potência original ronda os 250 cv e o binário máximo os 450 Nm, apoiado por uma bateria de 20 kWh para uma autonomia eléctrica superior a 60 quilómetros.

Como a versão que irá substituir, tem tracção integral e diferencial activo S-AWC, para repartir a força do motor entre as quatro rodas segundo as necessidades.

