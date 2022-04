Novo Mitsubishi Colt chega em 2023 e será híbrido

É o regresso da Mitsubishi ao segmento B após um interregno de quase uma década mas a imagem do modelo é fugidia quanto baste.

O novo Colt chega ao mercado europeu no Outono do próximo ano, com uma gama alargada de motorizações, incluindo uma opção 100% híbrida.

Tal como o recente Mitsubishi ASX, o hatchback terá como base a plataforma CMF-B da Alliance, que já é usada para os Renault Clio e Captur.

Construído na fábrica da Renault em Bursa, na Turquia, chegará ao mercado com um pacote completo de equipamento e de tecnologias.

Além daqueles dois modelos, a presença da marca no Velho Continente é reforçada com os Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e Space Star.

A partir de 2023, a gama de automóveis de passageiros da Mitsubishi será composta por hatchbacks e SUV com sistemas de propulsão electrificados.

