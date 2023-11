Novo Mini Countryman JCW está menos potente mas mais audacioso

É a versão mais extrema do novo Mini Countryman: 300 cv e 400 Nm para o explosivo John Cooper Works capaz de acelerar até aos 250 km/hora.

De fora fica a electrificação do desportivo, ao contrário da restante gama, deixando a alimentação para um bloco turbo de 2.0 litros a gasolina.

A ele está alinhada uma caixa automática de oito relações, com a potência e o binário a serem passados às quatro rodas através do sistema ALL4.

Mesmo sendo menos poderoso do que o modelo da anterior geração (306 cv e 450 Nm), as emoções ao volante deverão estar garantidas à partida.

Motor optimizado

Mais comprido, mais largo e mais alto, mas também 60 quilos mais pesado do que o antecessor, não é surpresa que o Countryman JCW seja mais lento.

Demora mais três décimas a cumprir os 100 km/hora, para os 5,4 segundos, com a velocidade máxima a estar limitada a 250 km/hora por via electrónica.

Para atingir estes números, foi optimizado o motor de quatro cilindros ao nível dos pistões, bielas e suportes para garantir o máximo desempenho.

Além disso, um turbo dual-drive permite-lhe gerar uma experiência de condução dinâmica em cada curva.



Essas sensações são realçadas com o aumento do nível sonoro do ronco do escape quando é activado o modo GoKart mais desportivo.

Soma-se a esta dinâmica o opcional Driving Assistant Professional para uma condução semi-autónoma de nível 2 apoiada por 12 sensores e quatro câmaras.

Pela primeira vez neste carro, é possível tirar as mãos do volante em troços de auto-estrada desde que não se ultrapasse os 60 km/hora.

Presença forte na estrada

A estética tem um papel fundamental para o adepto dos Mini se apaixonar de imediato por este Countryman JCW.

Num bom equilíbrio entre elegância e desportividade, a grelha e pára-choques redesenhados em preto brilhante dão-lhe uma presença imponente na estrada.

Essa ideia é enfatizada por elementos aerodinâmicos específicos, com detalhes a vermelho, a que se somam faróis LED baptizados como JCW Signature Mode.



A traseira é igualmente expressiva, à conta de uma asa superior mais comprida e das quatro ponteiras de escape nas laterais.

O tejadilho em Chili Red, inspirado no mundo do automobilismo, as jantes em liga leve de 19 e 20 polegadas, e os farolins LED verticais completam o conjunto.

Interior minimalista

O habitáculo prossegue a linha minimalista que sempre distinguiu os desportivos da Mini.

Os bancos JCW revestidos em pele e Alcantara, e o contraste entre vermelho e preto, criam um ambiente interior muito dinâmico.

O espaço interior também está mais versátil com os bancos traseiros ajustáveis em comprimento, proporcionando 460 litros de capacidade na bagageira.



A integração inteligente de recursos modernos e conectados contribuem ainda para um ambiente mais amigável.

A par do painel de instrumentos digital está o característico ecrã multimédia OLED ao centro do tabliê.

Os novos Mini Experience Modes personalizáveis ajudam o condutor a criar uma atmosfera perfeita, como a iluminação a bordo ou o som do escape.

O novo Mini Countryman JCW deverá chegar ao nosso país na Primavera, ficando por saber os preços de venda.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?