Reveladas que estão as formas do novo Mini Cooper Electric, a insígnia britânico-germânica avança agora com as capacidades mecânicas da quinta geração do hatchback de três portas.

Novo Mini Cooper Electric: 218 cv de potência e autonomia de 400 km

Proposto com dois níveis de potência, o Cooper E ganha um motor eléctrico capaz de debitar 135 kW (184 cv) suportado por uma bateria de 40,7 kWh para uma autonomia superior a 320 quilómetros.

Já o Cooper SE sobe um degrau na potência original do seu antecessor, passando dos 135 kW (184 cv) originais para os 160 kW (218 cv), apoiada por uma bateria de 54,2 kWh com uma autonomia de 400 quilómetros.

Um salto enorme em termos de distância com uma única carga já que a bateria de 32,6 kWh do modelo actual apenas chega aos 235 quilómetros.

É esperada uma versão eléctrica super vitaminada plasmada no Mini John Cooper Works, embora nada tenha sido avançado pela marca nesse sentido.

Note-se que, para além das duas variantes eléctricas, haverá igualmente versões com motorizações puramente térmicas.

A bateria de iões de lítio, montada no piso para uma melhor distribuição de peso, assegura uma óptima agilidade e aderência à estrada como num verdadeiro go-kart, nas palavras dos técnicos da Mini.

O Mini Cooper Electric, assim como o Mini Countryman, entra em Novembro na linha de montagem da fábrica de Leipzig do grupo BMW, com o Mini Aceman a completar a família eléctrica a partir de 2024.

Tendo em conta que o actual Cooper SE viu as vendas subirem 25,5% no último ano, correspondente a mais de 43 mil unidades, tornando-se o mais popular da gama, são altas as expectativas para a nova geração.

