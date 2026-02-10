Novo MG4 Urban é maior do que o MG4… e mais barato!

As especificações são para o MG4 Urban estreado há menos de 15 dias no Reino Unido mas nada indica que não serão as mesmas quando chegar às estradas da Europa continental.

As diferenças face ao MG4 "convencional" à venda no nosso país há quase três anos são evidentes, como se percebe na troca da tracção traseira pela dianteira graças à plataforma E3 em que é construído.

Depois é a integração da bateria na estrutura do "eléctrico", que lhe confere maior rigidez torcional e reduz o peso, enquanto a suspensão do eixo traseiro passa a contar com uma barra de torção em vez de multibraços.

Percebe-se nestas opções técnicas a aposta da construtora chinesa em oferecer este modelo a um preço mais competitivo face à concorrência mais directa.

Mesmo assim esta proposta cresce 11 cm face ao "irmão" mais velho, para chegar aos 4,40 metros de comprimento enquanto a altura atinge os 1,55 metros (+ 4,5 cm), com a largura de 1,84 metros a ser sensivelmente a mesma.

Ainda mais espaçoso

O aumento das cotas exteriores do MG4 Urban reflecte-se também no maior espaço a bordo: os 2,75 metros que separam os dois eixos confirmam um substancial aumento de 45 cm em relação ao MG4.

A capacidade da bagageira também assegura a postura de carro de família deste "eléctrico": são 479 litros até ao tejadilho, a que se somam mais 98 litros sob o piso do porta-bagagens.

A definir o posto de condução está um painel de instrumentos de sete polegadas, alinhado com um ecrã de 12,8 polegadas para o multimédia, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Mantidos são alguns controles físicos no tabliê para ajustar a climatização e o sistema de infoentretenimento, enquanto o MG Pilot foi reforçado com 17 sistemas de assistência à condução.

Recursos como volante e bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e quatro câmaras exteriores também fazem parte do modelo, seja eles de origem ou opcionais.

Até 415 km eléctricos

O MG4 Urban é proposto em terras britânicas na variante Comfort Standard Range enquanto a versão Long Range equipa os acabamentos Comfort e Premium, contando os três com bomba de calor de série.

O modelo que dá entrada à gama equipa um motor de 110 kW (150 cv) e 250 Nm, aliado uma bateria LFP de 43 kWh para 325 quilómetros de autonomia, sendo recarregável até 82 kWh DC ou até 11 kWh AC.

Já os dois Long Range assumem um propulsor de 118 kW (160 cv) e 250 Nm, com o acumulador LFP de 54 kWh a alargar a distância até aos 416 quilómetros, com recarregamento máximo a 87 kW DC ou 11 kW AC.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora são em tudo semelhantes (9,6 segundos para o Standard Range; menos uma décima de segundo para os Long Range), para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

Ainda sem data anunciada para a estreia na Europa continental, o MG4 Urban é proposto no Reino Unido a partir de 26.950 euros no Comfort Standard Range, e desde 29.250 euros para o Comfort Long Range.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?