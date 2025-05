Um novo SUV eléctrico de raiz chinesa vai chegar em breve aos concessionários nacionais com uma autonomia até aos 480 quilómetros, e as reservas já estão abertas com preços definidos.

Novo MG S5 EV substitui ZS eléctrico com mais potência e autonomia

O MG S5 EV que substitui o ZS 100% electrificado cresceu em tamanho, ganhando mais 16 cm para chegar aos 4,48 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,63 de altura.

Estas cotas permitem-lhe colocar-se entre os SUV estritamente urbanos e os compactos de maior dimensão, tendo no preço o argumento principal para enfrentar a concorrência.

Estética consensual

Tomando como base a plataforma modular escalável (MSP) da MG, em termos estéticos nada o liga ao modelo que agora substitui.

O visual consideravelmente modernizado vai "beber" algumas das influências ao MG4, pelo menos no que à área frontal diz respeito com as luzes diurnas rasgadas com uma assinatura luminosa axadrezada.

Atrás tudo é mais consensual, com uma faixa luminosa a unir os farolins, num conjunto que alia superfícies lisas a algumas arestas discretas nos guarda-lamas para conseguir um coeficiente aerodinâmico de 0,27.

Disponível em seis cores exteriores, a entrada na gama faz-se com jantes em liga leve de 17 polegadas, que sobe para 18 no acabamento superior.

Acabamentos de qualidade

É a bordo que se percebe a evolução que a MG Motor tem imprimido às suas propostas, quer na escolha dos materiais, quer na qualidade dos acabamentos, patente nos plásticos macios ao tacto e nos estofos, que no topo de gama são em pele sintética.

A ergonomia não foi esquecida, mantendo-se os controlos físicos para as funções mais comuns abaixo do ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas, que é de série logo na entrada de gama.

Atrás do volante está um painel de instrumentos de 10,3 polegadas com gráficos simples e informações de condução eficazes, enquanto a consola central assume o selector de marchas rotativo.

Os 2,73 metros que separam os dois eixos asseguram um bom espaço a bordo, principalmente para quem viaja atrás graças à bateria Horizontal Cell Design com apenas 110 mm de espessura; já a bagageira oferece uns médios 453 litros de capacidade.

Apoios à condução completos

É na tecnologia embarcada que este SUV pretende colocar-se a par dos rivais mais premium: proposto logo na entrada de gama, o sistema iSmart permite controlar remotamente funções como a climatização, localização do veículo e estado da bateria.

Bancos aquecidos, com o do condutor a ter regulação eléctrica, câmara de marcha ou a 360 graus, e funções conectadas avançadas são algumas das valências.

O pacote MG Pilot inclui um conjunto completo de sistemas avançados de assistência à condução como travagem de emergência activa, detecção de ângulo morto, e velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa.

A segurança activa é ainda reforçada com um sistema de travagem Continental de última geração, com discos de travão de 321 mm à frente e 300 mm atrás.

Autonomias diferenciadas

A compor a linha do MG S5 EV estão dois acabamentos, com a entrada na gama a fazer-se com a versão Comfort alimentada por um propulsor de 125 kW (170 cv) e 250 Nm, alinhado com uma bateria de 49 kWh para 340 quilómetros de autonomia.

O mesmo acabamento é proposto na variante de 170 kW (231 cv) e 350 Nm mas agora combinada com um acumulador de 64 kWh e bomba de calor para 480 quilómetros de autonomia, baixando para 465 no topo de gama Luxury com a mesma potência.

Se a versão menos potente demora oito segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora, esse tempo baixa para uns quase desportivos 6,3 segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 190 km/hora.

Quanto ao carregamento da bateria, conte-se com 24 minutos para carregar de dez a 80% a mais pequena a 120 kW em corrente contínua, com a maior a cumprir a tarefa em 28 minutos a 139 kW DC

O MG S5 EV arranca nos 33.390 euros com a versão de entrada de gama, com a variante mais equipada a começar nos 39.990 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?