Novo Mercedes-Benz GLC 100% eléctrico recupera grelha cromada

Nada como exibir uma enorme grelha iluminada como cartão de visita do novíssimo GLC com tecnologia EQ que a Mercedes-Benz irá estrear em Setembro no salão automóvel de Munique.

Após o lançamento da nova família CLA, proposta com motorizações híbridas e 100% eléctricas graças à nova plataforma multienergias em que são construídos, é agora a vez daquele SUV adoptar a mesma filosofia sem renegar o gasóleo.

Suportado pela nova plataforma MB.EA, em termos estilísticos o Mercedes-Benz GLC deverá manter linhas muito próximas do seu congénere térmico, como se percebe logo pela sua nomenclatura.

De facto, os modelos EQ específicos que configuram as linhas EQA, EQB, EQE e EQS, entre outras, serão substituídos por versões eléctricas de "estrelas" bem conhecidas dos adeptos da insígnia germânica num futuro relativamente próximo.

A "revolução" começou com o CLA, seguindo-se agora o GLC com tecnologia EQ, para no princípio de 2027 entrar em cena um novo Classe C eléctrico para reforçar a actual gama hibridizada.

Ligação histórica

Se a ligação próxima ao GLC térmico será quase uma certeza, os designers da Mercedes-Benz optaram por alguns detalhes diferenciadores, como é exemplo a reinterpretação da grelha frontal identificativa da marca há mais de 100 anos.

A fusão de design, tecnologia e artesanato é transposta segundo três características principais: uma ampla moldura cromada, uma estrutura treliçada com efeito de vidro fumado, e uma iluminação de contorno integrada.

Opcional será á versão iluminada com 942 pontos retroiluminados com gráficos pixelizados, com a variante topo de gama a iluminar o logótipo central da Mercedes-Benz, complementado com as devidas animações luminosas.

"A nossa nova grade icónica não é apenas uma nova frente para o GLC; ela redefine a imagem da nossa marca", explica Gorden Wagener, director de design do grupo automóvel.

"É a fusão perfeita de códigos de estilo duradouros reinterpretados para o futuro, tornando os nossos modelos reconhecíveis de forma instantânea".

A abrir ainda mais o apetite pelo novo SUV, a insígnia germânica sublinha a revolução estilística patente a bordo, com o ambiente tecnológico a ser assegurado por um novo MBUX Hyperscreen.

Antes da estreia no salão automóvel de Munique, que arranca a 9 de Setembro, deverão conhecer-se mais detalhes do futuro Mercedes-Benz GLC com tecnologia EQ.

