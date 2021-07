A Mercedes está abrir aos poucos o apetite para o novo roadster AMG SL da série R232, que agora regressa em versão 2+2.





Novo Mercedes-AMG SL: interior de luxo e muito digital

Uma "novidade" já que o último exemplar com esta configuração interior foi o SL R129, construído entre 1989 e 2001.

Desengane-se, no entanto, quem quiser sentar-se nos bancos traseiros porque não suportam pessoas com mais de 1,5 metros de altura.

Primeira "surpresa" (ou nem tanto), o Benz "desaparece" deste desportivo, já que o modelo foi totalmente desenvolvido pela AMG

Olhando para o interior, as primeiras imagens oficiais revelam um habitáculo cheio de recursos tecnológicos, que misturam a "geometria analógica com o mundo digital".

Hiper analógico é como os estilistas da AMG baptizaram esta opção, inspirada de uma forma muito livre no roadster 300 SL original dos anos 50.

À frente, dominam o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã táctil de 11,9 polegadas. Equipado com a mais recente geração do sistema de infoentretenimento MBUX, está integrado na consola central, podendo ser inclinado.

A marca germânica sublinha que os desenhos de ambos os visores são anti-reflexo, o que é uma mais valia quando se conduz de capota aberta.

Mais estranho de visualizar parece ser o visor head-up 3D no pára-brisas, que será proposto como um opcional.

No desenho em T do tabliê destacam-se ainda as quatro saídas de ar galvanizadas em forma de turbina e as colunas premium Burmester em metal.

À disposição estão inúmeras opções para personalizar o habitáculo ao gosto de cada condutor, com vários tipos de revestimento e bancos AMG de um ou dois tons em pele nappa, com diferentes cores para os pespontos.

O novo Mercedes-AGL SL da série R232 será construído sobre um novo chassis que combina alumínio, aço, magnésio e fibras compostas.

Embora o foco esteja na redução do peso, a condução e a agilidade do descapotável será mais precisa e confortável.

A estrutura será 50% mais rígida do que a do roadster AMG na largura, e 40% mais forte no que ao comprimento diz respeito.

