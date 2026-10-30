Novo McLaren já tem nome: McL 820 pronto a debitar 820 cv híbridos!

Já há nome para o sucessor do McLaren 750S a lançar no próximo ano: baptizado como McL 820, o super desportivo teve esta sexta-feira em Londres a primeira apresentação sob a forma dum pássaro kiwi!

A insígnia assume que o número equivale à potência do bólide, como tem acontecido com todos os seus modelos, o que significa que esses 820 cv fazem dele o McLaren de produção mais potente de sempre.

O comunicado à imprensa explica que se trata do próximo capítulo na evolução da construtora, o que significa que esses 820 cv fazem dele o McLaren de produção mais potente de sempre.

O que já se sabe é que essa potência deverá ser debitada por um dos dois novos grupos motopropulsores híbridos que a McLaren está a desenvolver a nível interno, que até poderá ser primeiro associado a um V8.

Sublinhado é que será estabelecida uma abordagem mais clara e consistente para "unificar" os super carros da McLaren Automotive com os modelos de competição da McLaren Racing.

Quanto à estatueta em si, trata-se da mascote Speedy Kiwi que remete às origens neozelandesas do fundador Bruce McLaren, naquela que promete ser uma estratégia de comunicação bem planeada.

Texto: P.R.S.

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