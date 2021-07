Está baptizado como 765LT Spider e é o descapotável mais potente alguma vez construído pela McLaren.





Novo McLaren 765LT Spider: potência violenta ao ar livre

Limitado a 765 exemplares, como o coupé de que descende, a marca britânica assegura que o modelo terá um enorme envolvimento do condutor.

Os 765 cv de potência e 800 Nm de binário passados às rodas traseiras são dados pelo conhecido V8 biturbo de 4.0 litros, atirando-o em 2,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Graças à optimização da caixa automática de dupla embraiagem com sete relações, cumpre os 200 km/hora em apenas 7,2 segundos para uma velocidade máxima de 330 km/hora.

O peso do super desportivo esteve no centro das atenções dos engenheiros da McLaren, como não poderia deixar de ser. Primeiro, a construção da estrutura Monocage II-S em fibra de carbono permitiu eliminar reforços suplementares.

Significa isso que é apenas 49 quilos mais pesado do que a variante coupé de 1.339 quilos, e menos 80 quilos do que o 720S Spider!

A ajudar a reduzir o peso está a capota rígida retráctil em fibra de carbono, recolhida em apenas 11 segundos a uma velocidade máxima de 50 km/hora.

Outro dado positivo é o 765LT Spider ter o mesmo pacote aerodinâmico em fibra de carbono do "irmão" coupé, o que significa mais 25% de força descendente em relação ao 720S Spider.

Em termos dinâmicos, o controlo pró-activo do chassis recebe amortecedores hidráulicos ligados entre si que eliminam a necessidade de barras estabilizadoras convencionais.

A "calçar" as jantes em liga ultra-leve forjadas estão pneus P Zero Trofeo R, desenvolvidos pela Pirelli especificamente para o super dscapotável.

A estética exterior do 765 LT Spider é em tudo semelhante à do coupé, enquanto no habitáculo, sem surpresas, reinam a fibra de carbono e os revestimentos em Alcantara.

A distinção está mesmo nos bancos de corrida Senna, que são propostos em opção, e no ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas com dados de telemetria.

Ainda sem se conhecerem preços para o nosso país, o McLaren 765LT Spider será vendido no Reino Unido a partir de 310.500 libras, o que corresponde a 363 mil euros e mais alguns trocos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?