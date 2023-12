Novo Lancia Ypsilon tem uma S.A.L.A. para personalizar ambiente a bordo

Com as formas do novo Ypsilon reveladas, depois de um azarado incidente em França, a Lancia começa a revelar a tecnologia que irá comportar.

O destaque é dado ao sistema de infoentretenimento Sound Air Light Augmentation (S.A.L.A.).

A centralizar as funções de áudio, climatização e iluminação, permite adaptar o ambiente do automóvel com o simples toque num botão ou através da voz.

A solução baseia-se em widgets, como nos telemóveis, e é totalmente personalizável em dois ecrãs de alta resolução.

A terceira imagem antecede a revelação do novo Lancia Ypsilon para Fevereiro em Milão, com o "eléctrico" Cassina Limited Edition.

Limitado a 1.906 unidades numeradas e certificadas, o modelo está em linha com o plano de electrificação automóvel Dare Forward da Stellantis.

