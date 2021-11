Novo Kia Niro: visual evoluído e motores electrificados

O Kia Niro revelado esta quinta-feira no salão de mobilidade de Seul entra na segunda geração com equipamentos inovadores e materiais sustentáveis.

Desenvolvido segundo a nova filosofia estilística Opposites United e o espírito Joy for Reason da Kia, o crossover tem por base o protótipo HabaNiro.

Essa influência é particularmente visível nas linhas simples, nos amplos pilares traseiros e na carroçaria pintada em dois tons.

Estilo apurado

A dianteira totalmente revista, a reflectir um forte ‘rosto de tigre’, é marcada pelo desenho mais radical dos faróis e das luzes diurnas LED.

Atrás destacam-se os farolins LED a estenderem-se pelos pilares traseiros, a darem impacto a uma traseira mais musculada.

O interior é composto por materiais inovadores reciclados, confirmando o compromisso da marca sul-coreana com a sustentabilidade.

O forro do tejadilho é produzido com papel de parede reciclado, e os bancos em Bio PU com Tencel de folhas de eucalipto. Os painéis laterais são pintados com tinta à base de água, e isenta de compostos tóxicos.



A marcar o posto de condução está um tabliê descentrado a envolver os ocupantes dos bancos dianteiros. O painel de instrumentos digital está alinhado com um ecrã táctil de infoentretenimento inclinado para o condutor

Na consola central em preto brilhante está o selector de marchas e modos de condução. A luz ambiente gera uma atmosfera mais acolhedora, e os bancos esguios dão uma sensação de maior espaço a bordo.

Condução "verde"

Desconhecidas na apresentação mundial do Kia Niro são as motorizações que irão equipá-lo. A insígnia sul-coreana afirma, no entanto, que terá variantes 100% eléctricas, híbridas plug-in e totalmente híbridas.



Já sabido é que o crossover terá um Greenzone Drive Mode, ou um modo de condução "verde" numa tradução muito livre.

Em zonas urbanas delimitadas, a motorização híbrida passa automaticamente para o modo eléctrico baseado nas indicações do sistema de navegação e nos dados do histórico de condução.



Além disso, reconhece os locais preferidos do condutor, como a casa ou o escritório, registados no navegador como zonas verdes de circulação.

O novo Kia Niro chega ao mercado nacional no segundo semestre do próximo ano, não tendo sido revelados os preços de cada versão.

