Novo Jeep Wrangler já tem versão especial “Night Eagle”

O nível de equipamento Night Eagle já chegou ao mais recente Jeep Wrangler, servindo de base para a primeira edição especial criada a partir da nova geração do icónico 4x4.

Disponível com preços a partir de 69 mil euros, este Jeep Wrangler Night Eagle conta com uma visual mais arrojado e mais desportivo, muito por culpa dos vários elementos em preto, desde a moldura dos faróis às jantes de 18 polegadas, passando pelas entradas de ar e pelos emblemas.

O ambiente escuro mantém-se no interior, com revestimentos e pormenores em preto no volante, no revestimento do painel de instrumentos, nas aplicações das portas e nos contornos dos altifalantes e da alavanca das mudanças.

O habitáculo foi pensado para combinar o "músculo" e a irreverência do Wrangler com a elegância e o requinte que se exige a uma série especial como esta. O resultado é um habitáculo projectado para oferecer estilo e conforto, marcado por bancos em pele preta (de série) com costuras da mesma cor, com um ecrã central de 8,4 polegadas e com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Esta versão Night Eagle está disponível com seis cores de carroçaria (preto, branco, prateado, vermelho, cinzento granito e cinzento sting), todas combinadas com capota rígida em três peças da cor da carroçaria, e chega com o novo motor diesel 2.2 MultiJet II turbo diesel de 200 cv, associado a uma caixa automática de oito velocidades.