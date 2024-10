Novo Jeep Compass já se mostra antes da estreia

A celebrar mais de 100 mil vendas no continente europeu até Setembro, a Jeep avança esta segunda-feira com a primeira imagem "fugidia" do novo Compass.

Não é mais do que um esboço a prenunciar a sua silhueta mas, mesmo assim, percebem-se perfeitamente as linhas aerodinâmicas que irão definir o SUV compacto com tracção às quatro rodas.

Construído sobre a plataforma modular STLA Medium do grupo Stellantis em que já é montado o Peugeot 3008, será proposto como 100% eléctrico sem esquecer as opções mild hybrid e híbrida plug-in.

Ainda sem data definida para a estreia oficial, que deverá acontecer até ao final deste ano, a produção do Jeep Compass arranca em 2025 na fábrica italiana de Melfi.

