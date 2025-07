Novo Jeep Compass 4xe para quem gosta de atacar o ''fora de estrada''

Ainda o Jeep Compass está a dar os primeiros passos no nosso país em modos micro híbrido ou 100% eléctrico e já é anunciada a variante eletrificada 4xe com tracção integral para atacar os terrenos mais pedregosos.

Se por fora se mantêm os elementos tradicionais de qualquer modelo da marca americana, como a grelha com as sete barras e os guarda-lamas trapezoidais, são as afinações mecânicas a distinguirem o SUV no off-road.

A suspensão foi elevada em 10 mm para melhorar os ângulos de ataque (27°), saída (31°) e central (16°), a que também não é alheio o redesenho dos pára-choques.

Além de equipar um escudo modular em preto com textura anti-riscos, ganha ainda um adesivo fosco sobre o capô para reduzir o reflexo sob forte incidência solar.

Um gancho de reboque traseiro faz parte do equipamento, assim como as jantes de 19 polegadas "calçadas" com pneus de perfil alto, para mais aderência em superfícies escorregadias ou terrenos irregulares.

Qual solução motriz?

Por saber fica se a motorização do Compass 4xe é a mesma do micro híbrido Avenger 4xe, constituído por um bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, e dois motores eléctricos de 21 kW (29 cv).

Esta configuração, capaz de proporcionar a tracção integral, está associada a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, permitindo ainda a circulação 100% eléctrica a baixa velocidade.

Sabido é que equipa o sistema Select-Terrain, que é já marca registada das versões 4xe da Jeep, reforçado com um modo próprio para a condução off-road com gestão da tracção ideal para o piso em causa.

O interior também passou por alterações importantes, com os bancos a receberem um novo revestimento em poliuretano mais resistente e fácil de limpar face aos tecidos convencionais, num ambiente robusto realçado por apontamentos a vermelho.

Num habitáculo robusto como se quer num "todo o terreno", os encostos dos bancos traseiros também ganharam um revestimento anti-riscos, e compartimentos adicionais para guardar pequenos objectos.

A subsidiária nacional da insígnia americana ainda não avançou uma data para a abertura de encomendas, sendo igualmente desconhecidos os preços de cada variante.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?