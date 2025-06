Novo Jeep Cherokee revela área posterior robusta

A sexta geração do Jeep Cherokee foi revelado nos últimos dias de Maio mas só a face e as laterais foram destacadas, deixando para mais tarde a estreia de toda a área posterior.

Pois esta terça-feira o "mistério" foi desvendado com a primeira imagem da traseira… "estranhamente" mais parecida com a que ostenta o Land Rover Discovery do que o novo Jeep Compass apresentado há mês e meio.

Em segredo mantêm-se as dimensões precisas do SUV, assim como os dados técnicos das motorizações que irão equipá-lo; a insígnia americana apenas confirma que haverá, pelo menos, uma variante híbrida.

Construído sobre a plataforma STLA Large do grupo Stellantis, só mais perto do final do ano se saberá como evoluiu o novo Jeep Cherokee quando for feita a apresentação oficial.

