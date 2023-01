Há mais dados sobre a nova geração do Hyundai Kauai que a insígnia sul-coreana irá apresentar oficialmente na Europa em Março.

Novo Hyundai Kauai: eléctrico, híbrido ou térmico à escolha

O crossover revelado esta quarta-feira na Coreia do Sul, com um visual algo futurista, cresceu em todas as suas cotas.

Nascido da variante 100% eléctrica, cresceu 15 cm em comprimento para agora chegar aos 4,36 metros.

A largura subiu para 1,83 metros (mais 2,5 cm) e a distância entre eixos aumentou 6 cm, para atingir os 2,66 metros.

O modelo é proposto com motorizações térmica, híbrida e eléctrica, com cada uma das variantes a estar disponível na versão desportiva N Line.

"A Hyundai está empenhada em oferecer uma experiência de mobilidade diferenciada, que vá ao encontro dos mais diferentes estilos de vida", sublinhou Heui Won Yang, responsável pela unidade técnica de desenvolvimento da marca.

Três opções motrizes

Para o mercado sul-coreano, o Hyundai Kauai é proposto, nas versões térmicas, com os motores 1.6T-GDI e 2.0L de ciclo Atkinson.

O primeiro exemplo oferece 198 cv de potência e 265 Nm de binário máximos, com abertura variável contínua de válvulas segundo o tipo de condução.



O bloco atmosférico de 2.0 litros produz 149 cv e 180 Nm, combinado com uma transmissão variável "inteligente".

A versão 100% híbrida alinha um motor 1.6L-GDi de injecção directa com um propulsor eléctrico, para uma potência e binário globais de 141 cv e 265 Nm.

De fora ficam, por enquanto, os dados técnicos e de desempenho da variante totalmente eléctrica.

Visual futurista

Uma faixa luminosa realça a frente aerodinâmica do novo Hyundai Kauai, com o tom desportivo acentuado pelo revestimento dos arcos das rodas onde estão os grupos ópticos.



A versão 100% electrificada destaca-se ainda pelos faróis infinitos pixelizados, sendo este o primeiro modelo da marca a usar esta opção estilística.

As laterais vincadas e os frisos cromados ligam a carroçaria a uma asa traseira agressiva, reforçada pela estreia das jantes de 19 polegadas em liga leve.

As variantes híbrida e térmica adoptam muitas das características de design presentes no "eléctrico", embora sejam notórias as diferenças.

O pára-choques dianteiro inclui uma protecção tridimensional e uma placa de derrapagem que substitui a grelha do radiador, com os revestimentos dos arcos das rodas a serem em preto para maior contraste.



O modelo híbrido usa entradas de ar activas enquanto o térmico equipa apenas uma entrada de ar activa superior.

Esta solução liga as duas propostas ao "eléctrico" em termos visuais, com uma melhoria efectiva no desempenho aerodinâmico de todas as versões.

A versão N Line acrescenta uma linha prateada na parte inferior da carroçaria, a que se soma um desenho mais agressivo das saias laterais.

A imagem desportiva ganha mais força com o escape duplo, e com os opcionais tejadilho em preto, asa traseira e jantes em liga leve de 18 polegadas.

O interior ganha ainda pedais em metal metálicos e a alavanca da caixa de mudanças que equipa a gama N.



Mais espaço a bordo

Ao crescer em todas as suas cotas exteriores, é bem perceptível o maior espaço a bordo, principalmente para quem viaja atrás.

A integração do manípulo da caixa de velocidades na coluna de direcção também permitiu instalar uma consola central mais livre e organizada.

A bagageira é agora maior, chegando aos 723 litros de capacidade com a segunda fila de bancos rebatida.

O visor duplo de 12,3 polegadas, que integra o painel de instrumentação e o ecrã táctil multimédia, actualizável por via remota, é também mais ergonómico.



A Hyundai não sacrificou os botões físicos, que são visíveis sob o ecrã de infoentretenimento e na consola central.

Tecnologias de última geração

Ao nível da segurança activa e apoio à condução, o novo Hyundai Kauai compreende sistemas de última geração, a que se somam os auxiliares ao estacionamento e manobras de marcha atrás.

Travagem autónoma de emergência, radar de e monitorização de ângulo morto e controlo automático de "máximos" são alguns dos itens incluídos.

Somam-se ainda o sistema de controlo "inteligente" de velocidade com base na navegação, alinhado com a manutenção da faixa de rodagem e a assistência à condução em auto-estrada.

Em Março saber-se-á mais sobre as opções que estão previstas para o mercado europeu, com o Kauai eléctrico a ganhar protagonismo.

