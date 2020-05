Novo Honda Jazz conta com sistema híbrido derivado da Fórmula 1

O novo Honda Jazz, apresentado ao mundo em Outubro de 2019, chega ao mercado no Verão sem propostas convencionais a gasolina e apresenta-se com uma nova mecânica híbrida e:HEV inspirada na Fórmula 1.

Sim, isso mesmo. A marca nipónica recorreu à experiência obtida no programa da sua unidade de potência híbrida da Fórmula 1 para melhorar a eficiência deste sistema híbrido e:HEV.

Este sistema híbrido usado na Fórmula 1, denominado RA620H, combina um motor de combustão interna de seis cilindros e 1600 cc com um sistema de recuperação de energia cujo princípio é aproveitar a energia gerada pelos travões e "reciclar" os gases do escape para produzir um "boost" de potência durante a fase de aceleração, diminuindo assim o atraso natural do turbo.

Durante a temporada passada, este unidade de potência híbrida ajudou a Aston Martin Red Bull Racing e a Scuderia Toro Rosso (agora conhecida como Scuderia AlphaTauri) a alcançar um total de três vitórias e seis pódios.

Agora, esta mesma tecnologia chega ao novo Jazz. De acordo com a marca japonesa, o sistema híbrido e:HEV recupera a energia e aproveita a carga da bateria para aumentar a potência do motor, conseguindo assim um maior rendimento e uma melhor transição entre os modos de tracção.

Este sistema híbrido conta com dois propulsores eléctricos (um gerador e outro impulsor) que se associam a um motor a gasolina DOHC i-VTEC de 1.5 litros, a uma bateria de iões de lítio e também a uma nova transmissão fixa, tudo controlado através de uma unidade de controlo inteligente.



Quando chegar ao mercado, no Verão, o novo Jazz estará disponível com três modos de condução distintos: Modo EV, Modo Hybrid e Modo Engine. O primeiro, tal como o nome sugere, faz com que a bateria alimente directamente o propulsor eléctrico. No segundo modo, denominado Hybrid, o motor a gasolina fornece a energia ao segundo motor-gerador eléctrico, que também recebe energia da bateria. Por fim, no modo Engine, um mecanismo de bloqueio da embraiagem faz com que o motor a gasolina envie a potência directamente às rodas.

Para circulares a velocidades mais elevadas, como por exemplo em auto-estrada, o modo Drive é automaticamente activado, fazendo com que seja o motor a combustão a assumir "as despesas". Porém, e sempre que seja necessário um "boost" de potência na aceleração, o motor eléctrico é chamado a intervir.

Recorde-se que em vez de utilizar uma transmissão convencional, o novo Honda Jazz está equipado com uma transmissão variável contínua controlada eletronicamente (eCVT) para criar uma conexão única entre os componentes móveis. O resultado é uma suave transição de binário com uma sensação linear durante a aceleração em todos os modos de condução.