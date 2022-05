Novo Honda CR-V já se mostra; veja o que mudou

Já se conhecem as primeiras imagens do novo Honda CR-V, que irá ser lançado no mercado americano ainda este ano, mas que só chegará à Europa no final de 2023.

Já na sua sexta geração, o crossover apresenta-se com um visual mais distinto face ao modelo actual que irá substituir.

À frente, destacam-se a grelha de maior dimensão e os novos faróis LED diurnos, sem esquecer as entradas de ar laterais em cromado.

Atrás mantêm-se os farolins LED em forma de L, estendidos até aos pilares D, mas agora com um desenho mais refinado e com uma nova assinatura luminosa.

A porta da bagageira também foi revista, chamando ainda a atenção as falsas saídas de escape prateadas.

Não há muitos mais detalhes sobre o novo CR-V mas a Honda sublinha que irá ser mais versátil, graças a um sistema híbrido mais evoluído para uma experiência de condução mais desportiva.

Recorde-se que o actual modelo está equipado com um sistema motriz 100% híbrido, composto por um bloco a gasolina de 2.0 litros, associado a um motor eléctrico para uma potência global de 184 cv e 315 Nm de binário.

Previsto está ainda o lançamento de uma variante híbrida plug-in, havendo ainda rumores para uma versão 100% eléctrica.

