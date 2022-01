Depois de uma série de imagens que escaparam para as redes sociais, a Honda revelou o novo Civic Type R no salão automóvel de Tóquio.





Novo Honda Civic Type R mostra-se em Tóquio e acelera em Suzuka

Único senão é o desportivo estar ainda fortemente camuflado, o que, mesmo assim, não esconde a largueza de dimensões.

Mantém o visual de berlina da versão que irá substituir, com cinco portas, mas com a linha descendente do tejadilho mais acentuada a dar-lhe um estilo fastback.

À frente destaca-se um pára-choques profundamente agressivo, reforçado por uma grelha de maior dimensão, e o capô apresenta duas entradas de ar.

Os detalhes continuam a ser mínimos mas percebe-se ainda uma entrada de ar inferior pronunciada.

Visto de perfil, saltam à vista as saias laterais mais desportivas e os travões Brembo com as pinças pintadas a vermelho, escondidas por jantes em liga leve com um novo desenho.

É atrás que o Civic Type R transpira toda a sua rebeldia, marcada pela enorme asa e pelas três saídas de escape ao centro de um difusor relativamente modesto.

O vídeo que acompanha o desportivo a acelerar no circuito de Suzuka não revela muito do interior, embora se distinga o painel de instrumentos digital.

Outros destaques incluem bancos desportivos, cintos de segurança vermelhos, e uma transmissão manual de seis relações com o manípulo em metal.

Mais uma vez, mantém-se em segredo a motorização que alimenta este "rebelde" mas será, com certeza, uma versão actualizada do bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros.

Significa isso que os 320 cv de potência e 400 Nm de binário máximos têm espaço de manobra mais do que suficiente para serem melhorados.

Como a própria Honda sublinha, será o "Civic Type R com melhor desempenho de todos os tempos".

