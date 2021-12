Novo Honda Civic Type R já acelera em Suzuka

Segue a bom ritmo a preparação da nova geração do Honda Civic Type R, com os mais recentes testes a acontecerem no circuito japonês de Suzuka.

Nas fotografias agora publicadas nas redes sociais, mostram o desportivo a ser preparado pelos técnicos da marca antes de entrar em pista

A Honda, no entanto não dá quaisquer informações sobre as características do desportivo, a começar pela motorização e pelo desempenho.

Mesmo assim, deverá comportar o mesmo bloco de 2.0 litros e quatro cilindros, com os 320 cv e 400 Nm da actual versão.

Mesmo camuflado, é possível perceber numa das imagens algumas das diferenças do novo modelo e o que agora vem substituir no próximo ano.



Construído sobre o chassis da 11.ª geração do Civic, o novo Type R deverá ser mais comprido e largo do que o seu antecessor.



O capô apresenta duas entradas de ar para o motor e atrás destacam-se os três tubos de escape centrais. O chassis deverá ser também mais rígido, combinado com uma reconfiguração da suspensão e travões mais eficazes.

O novo Honda Civic Type R será apresentado no próximo ano, embora não esteja ainda definida uma data oficial.

