O segredo estava bem guardado: há um novo Ford Puma ST Powershift a chegar com o bloco 1.0 EcoBoost mais potente de sempre.

Ford Puma ST Powershift: híbrido automático reforça gozo ao volante

Combinado com a tecnologia mild hybrid de 48 volt, desenvolve 170 cv de potência e 240 Nm de binário.

Novidade é a associação a uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações, que podem ser "engatilhadas" através das patilhas do volante.

As prestações prometem para este crossover vitaminado: 7,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima tabelada nos 210 km/hora.

O consumo combinado (6,3 litros/100 km) e o nível de emissões de dióxido de carbono (144 g/km) são os dois pontos mais valorizados na nova proposta.

Afinação exclusiva

O novo grupo propulsor encarna a temática Sports Technologies, assente no chassis optimizado do Puma ST 1.5 EcoBoost de 200 cv e 320 Nm.

Nele estão as regulações exclusivas das barras de torção e das barras anti-rolamento, para além do patenteado sistema de molas com vectorização de força.

De assinalar o sistema mild hybrid de 48 volt que activa mais depressa a recuperação de energia para a bateria de 0,38 kWh.



Esta solução permite ao motor de arranque-gerador dar uma fase mais longa de reforço de binário, optimizando o desempenho do motor a baixas rotações.

Além disso, o aumento da recuperação de energia oferece mais 10 cv de assistência eléctrica para incrementar a potência.

Elementos dinâmicos

O Ford Puma ST Powershift introduz a nova cor Azura Blue, exclusiva para a linha ST, entre as seis opções de tons exteriores.



Pode ser ainda complementado, em opção, por um acabamento em preto brilhante para o tejadilho.

A nova versão possui, de série, acabamentos em preto na zona envolvente da grelha, elementos laterais, capas dos retrovisores laterais e asa traseira.

Também de fábrica vem o acabamento Magnetite para as jantes em liga leve de 19 polegadas.

Por dentro, o destaque incide nos bancos desportivos da Ford Performance com acabamento premium em pele sintética Sensico.

Carregamento de telemóveis sem fios, pára-brisas aquecido, sensores de estacionamento à frente e atrás, modem FordPass Connect, e sistema de infoentretenimento Ford SYNC 3 também são de série.



As tecnologias opcionais de assistência ao condutor incluem assistência pré-colisão com travagem activa, apoio activo de estacionamento, alerta de trânsito cruzado com travagem activa e limitador de velocidade inteligente.

Desconhecida é a data de chegada do novo crossover desportivo ao nosso mercado e por que preço.

