Novo Fiat Fastback (ou será Giga Panda?) já foi apanhado na ''rede''

15:32 - 05-01-2026
 
 
Não é fácil passar despercebido na estrada com um "pré-produção" devidamente camuflado para os ensaios dinâmicos finais antes de entrar na linha de produção.

Pois um novo Fiat a "passear" nessas condições nas estradas bretãs de França foi "apanhado" pelo internauta Naim Slama nos últimos dias de 2025, e de imediato as fotografias "saltaram" para as redes sociais.

Não foi só a curiosidade dos passantes que foi despertada já que os técnicos da Stellantis a bordo do SUV também foram abordados por agentes da polícia local para saberem que "estranha" máquina era aquela.

Mesmo com a película a camuflá-lo por completo, a forte linha descendente do tejadilho identifica o modelo como o futuro Fiat Fastback, se não for baptizado como Giga Panda, numa derivação directa do actual Grande Panda.

As motorizações também deverão ser equivalentes, o que significa soluções híbridas e eléctricas, não ficando descartada uma opção puramente a gasolina.

O futuro SUV coupé poderá ser apresentado oficialmente no Verão, ou mesmo ser antecipado para a Primavera, num formato mais sofisticado e dinâmico do que aquele crossover urbano.

