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Novo Dacia Spring já se mostra mas só chega em 2027

11.07h
 
 
Novo Dacia Spring já se mostra mas só chega em 2027

Uma breve fotografia da porta da bagageira anuncia para breve a apresentação do Dacia Spring de segunda geração que chegará à Europa no próximo ano.

Não foram avançados quaisquer dados técnicos do citadino mas a marca franco-romena garante que serão mantidos os fundamentos que fizeram o sucesso do actual modelo, com os seus quatro lugares e um porta-bagagens espaçoso, mas tendo o preço acessível como principal foco.

Confirmada está a deslocalização da produção da China para a fábrica eslovena de Novo Mesto, onde será construído em paralelo com o Renault Twingo E-Tech eléctrico.

Uma solução óbvia para reduzir custos, já que o novo "eléctrico" irá partilhar vários elementos técnicos com o "primo" da marca do losango, que até poderão passar pelo motor de 60 kW (82 cv) e 175 Nm, e pela bateria LFP de 27,5 kWh.

Texto: P.R.S.

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