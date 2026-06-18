Novo Dacia Spring já se mostra mas só chega em 2027

Uma breve fotografia da porta da bagageira anuncia para breve a apresentação do Dacia Spring de segunda geração que chegará à Europa no próximo ano.

Não foram avançados quaisquer dados técnicos do citadino mas a marca franco-romena garante que serão mantidos os fundamentos que fizeram o sucesso do actual modelo, com os seus quatro lugares e um porta-bagagens espaçoso, mas tendo o preço acessível como principal foco.

Confirmada está a deslocalização da produção da China para a fábrica eslovena de Novo Mesto, onde será construído em paralelo com o Renault Twingo E-Tech eléctrico.

Uma solução óbvia para reduzir custos, já que o novo "eléctrico" irá partilhar vários elementos técnicos com o "primo" da marca do losango, que até poderão passar pelo motor de 60 kW (82 cv) e 175 Nm, e pela bateria LFP de 27,5 kWh.

Texto: P.R.S.

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