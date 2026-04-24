Novo concurso de apoio à compra de ''eléctricos'' arranca entre Maio e Junho

Um novo concurso para a aquisição de veículos elétricos, com uma dotação de 20 milhões de euros, deverá abrir entre Maio e Junho, de acordo com o anúncio feito pela ministra do Ambiente e Energia esta sexta-feira.

O apoio integra a lista de medidas para a descarbonização da mobilidade, estando "o aviso do Fundo Ambiental em preparação", detalhou Maria da Graça Carvalho no debate sectorial no parlamento.

Em Dezembro, o programa público de apoio à compra de automóveis eléctricos para pessoas singulares esgotou ao fim de poucas horas do próprio dia em que o Fundo Ambiental abriu o prazo de candidaturas.

Recorde-se que o Governo tinha destinado 8,8 milhões de euros, para atribuir 2.200 incentivos à compra de veículos eléctricos, como avança a agência Lusa.

O programa prevê que os "eléctricos" ligeiros de passageiros podem receber entre 4.000 e 5.000 euros, consoante o tipo de beneficiário, não podendo o seu preço ser superior a 38,5 mil euros (com IVA e despesas associadas) ou 55 mil euros para veículos com mais de cinco lugares.

No caso das bicicletas (de carga, com ou sem assistência electrificada, eléctricas e convencionais), o valor do apoio varia entre 500 e 1.500 euros, com os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos a poderem uns máximos 1.500 euros.

Ausentes face ao anterior concurso são os apoios aos carregadores para baterias de veículos eléctricos.

A medida inserida no pacote Mobilidade Verde "tem como objectivo apoiar a descarbonização do sector dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal", assim como "melhorar a qualidade do ambiente e incentivar a utilização de modos de mobilidade mais sustentáveis", de acordo com o Ministério do Ambiente e Energia.

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