Novo Classe S da Mercedes-Benz explicado ao pormenor

13:52 - 21-01-2026
É a primeira "visita" ao renovado Classe S que será estreado a nível mundial a 29 de Janeiro, tendo como anfitrião o próprio director executivo da Mercedes-Benz acompanhado do criador de conteúdos digitais Justin Tse.

Novo Classe S da Mercedes-Benz explicado ao pormenor

A forte camuflagem que o cobre não consegue esconder o seu porte imponente, agora ainda mais refinado graças aos cerca de 2.700 componentes novos ou actualizados.

Ola Källenius destaca as linhas arrojadas da berlina por fora, e o cuidado feito na escolha de materiais de luxo, sem esquecer a próxima geração de inteligência digital impulsionada pelo sistema operativo MB.OS da insígnia alemã.

No arranjo do posto de condução foi abandonado o ecrã multimédia vertical para conseguir uma configuração mais alinhada com os modelos mais recentes da Mercedes-Benz como é exemplo o GLC.

Além disso, os comandos hápticos no volante foram substituídos por verdadeiros botões, somando-se ainda controlos físicos adicionais na consola central.

Além das opções ampliadas de personalização Manufaktur Made to Measure, explica ainda como a suspensão pneumática Airmatic foi recalibrada para proporcionar ainda mais conforto.

A apresentação termina com uma inesperada vídeochamada a Roger Federer para partilhar mais detalhes "intrigantes" da berlina com o ex-tenista suíço.

Mais potência sob o capô

Quanto às motorizações, espera-se no S 580 4MATIC a estreia dum novo V8 biturbo a gasolina com hibridação ligeira, elevando os números a 537 cv e 750 Nm contra os 503 cv e 700 Nm do antecessor.

Não será tanto o aumento da potência e do binário a destacar-se mas antes a integração duma nova cambota plana "vulgarmente" usada em super desportivos como é o caso do AMG GT Black Series.

Esta alteração mecânica, que melhora a resposta nas acelerações, aponta a consumos mais eficientes com a consequente redução das emissões de dióxido de carbono.

Outra actualização é o seis cilindros em linha do S 500 e do híbrido plug-in S 580e, ao ganhar um compressor eléctrico mais potente para o sistema de sobrealimentação, acompanhado de novos suportes para o motor.

Claro que estas não serão as únicas soluções motrizes do renovado Mercedes-Benz Classe S, assim como nas suas variantes Maybach AMG; a 29 de Janeiro tudo será desvendado.

TEMAS:

Mercedes-BenzMercedes-Benz Classe Shíbridoeléctrico
Henrivaldo   16:15 - 21-01-2026
140 anos de Inovacao, celebrados com uma copia do carro da geracao anterior?
