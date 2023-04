O ë-C4 X é o mais recente exemplo da ofensiva eléctrica da Citroën para o segmento médio.

Novo Citroën ë-C4 X: conforto total no mundo eléctrico

Revelado ao vivo esta quinta-feira, a nova berlina é marcada pelo visual dinâmico mas muito elegante que lhe dá a silhueta fastback.

Novidade é o facto de receber, a partir de Junho, a companhia de variantes com motores térmicos, ao contrário do que estava inicialmente previsto.

Activo familiar

A Citroën assume com orgulho ser actualmente uma das poucas marcas, senão mesmo a única, a oferecer dois "eléctricos" para o segmento C.

E essa aposta vem na linha do sucesso que o ë-C4 tem conseguido no nosso país neste primeiro trimestre.

Com uma quota de mercado de 13,6%, é a segunda gama mais vendida do segmento C eléctrico.

Para esse êxito não é alheio o desenho feliz de um carro que mistura o visual de um fastback com o carácter de uma berlina e a postura de um SUV.

O espaço a bordo para cinco pessoas também é generoso, à conta dos 2,67 metros que mede entre eixos.

Os 510 litros de capacidade que a bagageira oferece também respondem às necessidades de uma família.



E, para os condutores profissionais ou privados de serviços de táxi ou TVDE, a Citroën considera-o o parceiro ideal para as deslocações na cidade.

A bordo, beneficia do mesmo sistema de infoentretenimento estreado no Citroën Citroën C5 X num ecrã táctil multimédia de dez polegadas.

Térmicos completam eléctrico

Distribuído por quatro níveis de equipamento, o ë-C4 X equipa um motor com 100 kW (136 cv) e 260 Nm, com os consumos a rondarem os 15 kWh/100 km.

A bateria de 50 kWh, para uma autonomia até 360 quilómetros, pode ser recarregada até 80% em meia hora num posto rápido DC de 100 kW.



Com uma wallbox a 7,4 kW em corrente alternada, o tempo de espera é de 7h30, podendo ser reduzida para cinco horas a 11 kW.

Em Junho serão lançadas variantes com motores a combustão para complementar a gama.

A marca francesa justifica a decisão para alargar a oferta a clientes com uma vasta tipologia de usos e que precisam de uma ampla escolha de motores a preços acessíveis.

Recorde-se que, para além da variante puramente eléctrica, o Citroën C4 X compreende duas versões a gasolina e uma a gasóleo.

Apoiados num bloco turbo a gasolina de 1.2 litros gama, o PureTech 100 tem caixa manual de seis velocidades e o PureTech 130 possui transmissão automática de oito relações.

A gama é completada pelo diesel turbo BlueHDi 130, também com caixa automática de oito velocidades.

Nível de equipamento Preço Feel 40.185 euros Feel Pack 40.545 euros Shine 42.885 euros Shine Pack 44.185 euros

