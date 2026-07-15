Novo C-SUV da Alfa Romeo já se mostra… mas não muito!

É a primeira imagem daquele que será o futuro SUV da Alfa Romeo para o segmento C. Enigmática quanto baste, mesmo assim percebe-se que a configuração da traseira do novo modelo poderá apontar para um formato coupé.

O "aperitivo fotográfico" foi avançado esta terça-feira na "Mesa Redonda da Indústria Automóvel Italiana" organizada pelo Ministério das Empresas e do "Made in Italy" (MIMIT) italiano com a participação da Stellantis Europa.

Tendo como base a plataforma multi-energias STLA Medium, o C-SUV concebido pelo Centro Stile Alfa Romeo, e produzido na fábrica italiana de Melfi, deverá equipar motorizações híbridas e eléctricas.

A estreia oficial apenas acontece no Outono do próximo ano mas até lá irão conhecer-se mais pormenores num previsível protótipo ou modelo de pré-produção.

Texto: P.R.S.

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